Alexis Ayala recibió amenazas de muerte de un actor ¿por ser habitante en La casa de los famosos México?

Alexis Ayala, habitante de ‘La casa de los famosos México’ 2025, generó total conmoción con sus recientes declaraciones. El actor reveló en ‘La casa’ que recibió amenazas de muerte por parte de un famoso actor. Las razones dejaron boquiabiertos a todos. ¿Por su participación en el reality de famosos? En ‘La casa de los famosos México’, Alexis Ayala se ha consolidado como uno de los habitantes más controversiales. Aunque algunos cibernautas celebran que es el líder de ‘Noche’ y señalan que ha protegido a su equipo, también hay quienes lo califican de ser un “mueble” solo por “dormir” y, supuestamente, no participar en las dinámicas con otros habitantes. No obstante, las revelaciones que ha hecho en su estancia en ‘La casa’ no han pasado desapercibidas en redes. ¿Quién lo amenazó y por qué?

¿Qué actor amenazó de muerte a Alexis Ayala, habitante de ‘La casa de los famosos México’ 2025?

En medio de una charla con las cámaras de ‘La casa de los famosos México’ 2025, Alexis Ayala recordó uno de los duros momentos que marcaron su trayectoria, así como su vida profesional, por su enfrentamiento con Rafael Rojas, famoso actor que se ha mantenido fuera de los reflectores durante años.

El integrante del cuarto ‘Noche’ reveló que Rafael Rojas y él compartieron créditos en la telenovela ’Baila conmigo’, la cual se estrenó en 1992. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, ambos protagonizaron un pleito que los llevó a recibir advertencias de los mismos productores del proyecto.

El conflicto se originó por los supuestos celos de Rafael Rojas tras una escena en la que, según él, quedó en desventaja frente a una actriz que, aparentemente, le interesaba.

Ayala confesó que la tensión entre ellos fue en aumento. Incluso, lo amenazó de muerte, situación que no dudó en enfrentar, lo que desató una fuerte pelea que obligó al productor a intervenir y reprenderlos.

“Yo me quedo a grabar y él se sale, ese día estábamos compartiendo camerino, yo, a raíz de ahí, es cuando ya pedí en mi vida y siempre que, de ser posible, no comparto camerino con nadie… Arrancó todos los masking tape de la ropa que yo tenía y había una cruz puesta y le escribió con un marcador: ‘Te voy a matar’… Entonces, salí del camerino muy molesto, muy enojado y salí a pelear con él”. Alexis Ayala

“Nos empezamos a hacer de empujones y se metió la producción… Nos separaron y hablaron con cada uno…Uno hace las cosas con lo que uno trae adentro. Por eso es muy importante que siempre podamos desahogar, hay gente que lo hace yéndose a confesar con un padre, hay gente que lo hace con un psicólogo”, agregó.

Finalmente, Alexis Ayala puntualizó que, después de este desencuentro con Rojas, intentaron llevar ‘la fiesta en paz’, y continuaron con su trabajo en la telenovela.

Sin embargo, el esposo de la actriz Cinthia Aparicio dejó claro que nunca existió una amistad entre ellos, principalmente porque no llevaba el mismo estilo de vida que él.

“Después de ese problema con Rafael, la llevamos medio bien. Nunca nos hicimos amigos, él tenía otro círculo de amigos, tenía otro estilo de vida que no iba con mi estilo de vida… A mí me gusta vivir bonito, me refiero a vivir en paz, ser amables” Alexis Ayala

Aunque las amenazas no tuvieron nada que ver con su estancia en ‘La casa de los famosos México’, Ayala sí señaló que este tipo de experiencias le han dejado un gran aprendizaje a lo largo de su vida, las cuales le gustaría hacer llegar al público.

¿Quién es el actor Rafael Rojas?

Rafael Rojas es un actor y cantante costarricense, nacido en 1961 en San José. Alcanzó gran fama en México durante los años 80 y 90 gracias a su participación en exitosas telenovelas de Televisa.

Entre sus trabajos más recordados están:

‘Quinceañera’,

‘Amor en silencio’,

‘Teresa’,

‘Yo compro esa mujer’,

‘Baila conmigo’,

‘Si Dios me quita la vida’,

‘La jaula de oro y Amor real’

Aunque Rafael Rojas también probó suerte como cantante, su mayor éxito fue en la televisión. Desde hace años vive en Costa Rica, lejos de los reflectores y con un estilo de vida más tranquilo.

