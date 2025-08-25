Ninel Conde acusada de “transfóbica” por polémico comentario sobre ‘La casa de los famosos México’

Ninel Conde, tercera habitante eliminada de ‘La casa de los famosos México 2025’, vuelve a estar envuelta en polémica. Tras decir, a modo de broma, que le había pagado a ‘las Perdidas’ para que la apoyaran durante su escancia en el reality, ahora hace un comentario que, para muchos, fue considerado “transfóbico”.

Ninel Conde

¿Cuál fue el comentario “transfóbico” que Ninel Conde hizo sobre ‘La casa de los famosos México 2025’?

Durante una transmisión en vivo, Ninel Conde se mostró muy molesta por la eliminación de Priscila Valverde, pues no solo considera que da mucho más contenido que otros participantes, sino que también cree que el público está “en contra” del ‘team Día’.

Según Ninel, el único error de los habitantes de ‘Día’ es estar “en el cuarto equivocado”, ya que en el cuarto ‘Noche’ se encuentra Abelito, una de las personalidades más queridas por el público.

“¿Me van a decir que da más contenido Guana que Priscila? Esta historia ya está contada, o sea, esto ya es una crónica de una muerte anunciada, nombran a cualquier persona de Día, se va a ir, porque nos tocó estar en el cuarto equivocado y no está Abelito con nosotros. Ella realmente estuvo un mes. Ha de haber pensado que iba a estar a lo mejor dos semanas porque sentía que no tenía muchos fans. Entonces para ella un mes creo que no está mal. Le va a ir muy bien afuera”, expresó.

Posteriormente, mencionó que ninguna mujer había ganado ‘La casa de los famosos México’, un comentario polémico que, para muchos, fue considerado “transfóbico”.

“Y es que ‘La casa de los famosos México’ nunca ha sido ganada por una mujer. Yo creo que, en esta ocasión, no va a ser la excepción. Hay una tendencia muy marcada” Ninel Conde

¿Cómo reaccionaron los fans de ‘La casa de los famosos México’ ante el comentario “transfóbico” de Ninel Conde?

Las palabras de Ninel Conde no pasaron desapercibidas y hubo muchos comentarios divididos. Si bien algunos creen que fue una falta de respeto para Wendy Guevara, quien se coronó como la primera mujer trans en ganar este reality, otros afirman que “mentiras no dijo”. Estos son algunas opiniones de los internautas:

“Eso, Ninel, no dejes que te humillen, tú solita puedes hacerlo”

“Pues no es como que haya dicho algo malo”

“Pero la comunidad LGBT+ sigue defendiéndola”

“Y se reatacaba por el ‘quítate’ de Alexis”

“Mujer incongruente”

“Pero bien que se cuelga de Wendy”

“¿No que muy amiga de la comunidad?”

“Pues es su opinión”

“Mentiras no dijo”

Hasta el momento, Ninel no se ha pronunciado ante esta polémica y solo se ha limitado a usar sus redes sociales para expresar el gran cariño que siente por Elaine Haro y Priscila Valverde, sus excompañeras en ‘La casa’.

Ninel Conde en La casa de los famosos México

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre el comentario tachado de “trasfóbico” que hizo Ninel Conde sobre ‘La casa de los famosos México’?

Hasta el momento, Wendy Guevara no ha respondido de manera directa a los comentarios de Ninel Conde. Sin embargo, los fans de esta última han compartido un video en el que la propia Guevara admite que no se siente realmente como una mujer “real”.

“Me han atacado porque yo siempre he dicho que no me considero una mujer. Yo siempre he dicho que soy una chica transexual y, para mí, una mujer es la mujer biológica, que puede dar un bebé”, expresó Wendy.

En ese mismo clip, pide que respeten su “opinión” de la misma forma que ella respeta la postura de otras chicas trans: “Yo me identifico como una chica transexual, nada más, pero me dice: ‘es que debes decir que eres mujer’. Les digo: ‘No’”, manifestó en su momento.

