No solo Aldo de Nigris, su hermano también se vuelve viral por Rosa pastel ¿Quién es y por qué todos lo aman?

La popularidad de La casa de los famosos México 2025 no solo ha catapultado a Aldo de Nigris como uno de los favoritos del público, sino que también ha puesto a toda su familia en tendencia. Entre ellos, destaca su hermano mayor, Alejandro, quien recientemente sorprendió al mostrarse en un video tocando la guitarra con el tema “Rosa Pastel” de Belanova, mismo que Aldo volvió a popularizar dentro del reality con su icónico baile. Aquí te contamos quién es el hermano de Aldo de Nigris, qué hace y por qué todos hablan de él.

Aldo de Nigris es el sexto habitante confirmado de “La casa de los famosos México” / La casa de los famosos México Facebook

¿Cómo se volvió viral el hermano de Aldo de Nigris, habitante de La casa de los famosos México 2025?

Todo comenzó cuando Aldo de Nigris, dentro de la casa más famosa de México, protagonizó un momento que se volvió icónico: un peculiar baile al ritmo de “Rosa pastel”, la canción de Belanova que volvió a posicionarse en las tendencias musicales después de casi dos décadas. El furor fue tanto que incluso Denisse Guerrero, vocalista de la banda, reaccionó a la coreografía viral.

En apoyo a su hermano, Alejandro de Nigris apareció en escena y decidió mostrar uno de sus talentos ocultos: la música. Durante una participación en un pódcast, tomó la guitarra y comenzó a tocar el tema que marcó a su hermano en el reality.

Antes de iniciar, confesó: “No soy experto, entonces, estoy improvisando y me va a salir lo mejor que salga”. La interpretación terminó causando furor en internet y lo convirtió en tendencia.

Lo curioso es que además del talento, lo que más llamó la atención fue el enorme parecido físico con Aldo de Nigris. Para muchos, Alejandro no solo comparte carisma con su hermano, sino también un estilo que lo hace ver como una figura que podría igualmente encajar en el mundo de la televisión y el entretenimiento.

Alejandro hermano mayor de Aldo tocando Rosa Pastel🤩 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/mCveoc1VzW — miriam (@mirimlp) August 19, 2025

¿Quién es Alejandro Tamez de Nigris, el hermano Aldo de Nigris, habitante de La casa de los famosos México, y a qué se dedica?

A diferencia de Aldo de Nigris, quien decidió tomar el camino de los reflectores y ahora vive la experiencia de un reality televisivo, Alejandro Tamez de Nigris ha llevado una vida más reservada. Nació en Monterrey, Nuevo León, tiene 28 años y es el primogénito de Leticia de Nigris Guajardo y Jaime Tamez.

Alejandro es ingeniero químico y se dedica a ello. Además, comparte una pasión con su hermano: el deporte. Su vida fitness lo llevó a convertirse en entrenador de CrossFit para adultos y niños.

Su estilo de vida, entre la ingeniería, la música y el deporte, ha generado admiración en redes sociales. Muchos cibernautas opinan que, aunque no es figura pública, tiene todo el perfil para volverse influencer o participar en algún proyecto mediático, sobre todo porque su imagen y carisma encajan en el tipo de personalidades que suelen conectar con el público.

