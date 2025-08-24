Mariana Botas revela lo que le le dijo Aldo de Nigris al verla con falda en La casa de los famosos México

Minutos antes de la gala del 18 de agosto, Mariana Botas y Aldo de Nigris protagonizaron un divertido momento en ‘La casa de los famosos México 2025'. La actriz reveló ante sus compañeros la conversación que tuvo con el integrante de cuarto Noche, provocando risas y comentarios entre los habitantes. ¿Qué le dijo por verla en falda y top?

¿Qué le dijo Aldo de Nigris a Mariana Botas en el vestidor en “La casa de los famosos México”?

Todo comenzó cuando Aarón Mercury preguntó a los participantes cómo les gustaba besar, mientras Abelito cuestionaba sobre qué prácticas preferían en el delicioso.

La conversación tomo un tono ardiente y varios habitantes como Priscila Valverde, Elaine Haro, ‘el Guana’ y hasta Dalilah Polanco soltaron algunas confesiones a las preguntas que continuó haciendo Abelito durante una charla sobre experiencias privadas.

Mariana Botas intervino, generando una reacción de Aldo de Nigris.

“Bajemos tantito el nivel, los besos qué tal, por ejemplo a mí me gusta besar con mucha lengua”, dijo Aarón Mercury.

A lo que Mariana Botas respondió: “Es que siento que si te meten la lengua de primera es como de ‘a ver espérate’, es como de poco a poco”.

Mira: La casa de los famosos México 2025: ¿Quién ganó la prueba del líder hoy 18 de agosto?

Aldo de Nigris y Mariana Botas shippeo / Redes sociales y canva

Con tono sarcástico, Aldo comentó: “Yo creo que ya no hay que hablar de esas cosas obscenas”.

Minutos antes, según relató Mariana Botas, Aldo de Nigris ya le había hecho un comentario similar sobre su atuendo:

“Hoy es tu palabra favorita, la palabra obscena es tu palabra. Lo que pasa es que le dije ‘es que este top’, porque traía el top con la falda, entonces estaba en el vestidor y dije ‘es que al ir así me siento muy encuerada’ y me dijo ‘sí, te ves obscena’. Por eso digo que su palabra favorita hoy es obscena”. Mariana Botas

Aldo de Nigris reacciona a la confesión de Mariana Botas en “La casa de los famosos México”

Tras escuchar la confesión, Aldo no pudo contener la risa y aclaró que su comentario había sido sin intención de considerarla obscena.

“Es que también le dije a Mariana, pero fue sin querer. Luego ya le dije ‘no, encueradilla’... Pero porque tú lo habías dicho primero”, comentó entre carcajadas.

Mariana continuó riendo junto a Aldo y aclaró la confusión sobre el término: “No, yo había dicho ‘encuerada’”, precisó la actriz.

Mira: Aarón Mercury sorprende a Elaine Haro con sensual baile por su cumpleaños en La casa de los famosos México

Aldo de Nigris y Mariana Botas en LCDLFM / Redes sociales y canva

¿Qué significa la palabra “obsceno” que utilizó Aldo de Nigris en “La casa de los famosos México”?

Según la Real Academia Española (RAE), el adjetivo “obsceno”, que uso Aldo de Nigris se define como: “Que ofende el pudor o las buenas costumbres; indecente, lascivo”.

En la conversación entre Mariana Botas y Aldo de Nigris, la palabra se usó para referirse a un atuendo considerado atrevido o provocativo.

Mira: La casa de los famosos México: ¿Aldo de Nigris ignoró a Mariana Botas? Se vuelve viral polémico video