Mariana Botas causa polémica en La casa de los famosos México al decir que Aldo tiene TDA ¿por ignorarla?

Aldo de Nigris se ha convertido en uno de los habitantes favoritos de La casa de los famosos México 2025 por su espontaneidad y sencillez. Actualmente, atraviesa un “shippeo” con Mariana Botas, ya que aseguran que se les ha visto muy cercanos. Sin embargo, la actriz y conductora no se ha salvado de las críticas, pues, si bien muchos de los fans del regiomontano no aprueban esta relación, ahora que ‘la Envinada’ ha hecho algunos comentarios hacia él, las críticas no han disminuido ni un poco.

Lee: Ricardo Peralta explota vs. La casa de los famosos México por supuestos ‘favoritismos’: “¿Me perdí de algo?”

Cuarto día afirma que Mariana Botas le gusta a Aldo de Nigris: así reaccionó / Instagram

¿Qué dijo Mariana Botas sobre el supuesto TDA de Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025?

Mariana Botas se convirtió en tendencia por un comentario que muchos consideraron inapropiado. En una charla dentro de La casa de los famosos México 2025, la actriz mexicana compartió su percepción sobre el comportamiento de Aldo de Nigris, sobrino de Poncho, y sugirió que podría tener Trastorno por Déficit de atención (TDA).

El hermano mayor de Aldo de Nigris demuestra su talento musical y conquista redes sociales. / Instagram

Y es que todo comenzó cuando el “cuarto Día” estaba celebrando el cambio de Guana a su equipo, por lo que Shiky, mirando de frente a Aldo de Nigris, le dijo que ya ni celebrar se podía sin que otros se molestaran. El comentario, sin contexto, pareciera que le molestó a Aldo de Nigris, pues lo miró y, sin más, se volteó.

Lo que llamó la atención es que Shiky se dio cuenta de que había sido un despiste de Aldo de Nigris, como ya había sucedido anteriormente, y le dijo: “Te estoy hablando, Aldo”. Pero el sobrino de Poncho ya iba caminando lejos de él, aunque sí volteó y comenzó a reírse, pues, aseguró, no fue intencional.

Esta situación fue comentada por los demás integrantes, quienes señalaron que Aldo de Nigris siempre ignora a todo mundo. Incluso, en redes lo han notado, pero nadie se ha molestado, pues saben que él así es. Sin embargo, la conversación tomó un giro cuando Mariana Botas aseguró que a ella se lo ha hecho siempre y, a la par, aseguró que podría tratarse de un trastorno.

“Porque ni siquiera dices: ‘Ahhh’. No les das un fin, no eres así como (de decir): ‘Pues sí, ni modo’ o ‘pues sí, está bien’. Y te vas. Dejas a la persona así, a mí me has dejado un millón de veces así y yo de: ‘Ok, bueno’. Pero sí, creo que tienes un tipo de déficit de atención y como que te dispersas, te vas y ya, estás en tu asunto”. Mariana Botas

Mira: ¿Abelito abandona al cuarto Noche en La casa de los famosos México 2025? “Este es un nuevo comienzo”

momento exacto en el que aldo manda alv a shiky y se va JAJAJAJAJJAJAJAAJ😭😭😭 #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/1oMPwnP8TZ — sofia 🍬 (@augusttlover) August 26, 2025

¿Cómo reaccionó Aldo de Nigris al “diagnóstico” de TDA que hizo Mariana Botas en La casa de los famosos México 2025?

Aldo de Nigris no respondió de inmediato, pero sí hizo una cara de desconcierto y después, entre risas, aseguro que era por el encierro y el estrés. Sin embargo, en redes su expresión fue interpretada por muchos como incomodidad.

La conversación se detuvo abruptamente y Mariana Botas cambió de tema, hablando sobre la nueva moneda del destino, una dinámica central del programa.

Lee: La casa de los famosos México: El Guana deja atrás al cuarto Noche y se alía con Día, ¿traición o estrategia?

Las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios que cuestionaban la actitud de Mariana Botas. Muchos usuarios señalaron que no es correcto emitir diagnósticos sin tener formación médica o psicológica, y menos en un espacio público como La casa de los famosos México 2025.

Entre los mensajes más destacados se leía:



“¿Eres doctora o qué?”

“Mariana buscando justificación de por qué la ignora”

“Que no le interese escucharte no es déficit de atención”

“En todo quiere meterse”

Otros fueron más duros, comparándola con otras participantes del programa:

“¿Qué, se cree psicóloga para diagnosticar?, ya se parece a la Dalilah (Polanco) que le dice neurótica a Mar (Contreras), ¡que enseñen sus cédulas profesionales!”

“Por algo Alexis (Ayala) le dijo (a Mariana) ‘nada, nada, nada’. Sólo habla por hablar. A Aldo de Nigris no le importa y todavía le dice ‘déficit de atención’. Reina, no le interesas”

“Me encanta que Aldo ni hace el intento de corregirla porque de plano le vale”

La palabra que Aldo de Nigris uso al ver a Mariana Botas con falda y top en “La casa de los famosos México” / Redes sociales

¿Qué es el TDA y cuáles son sus síntomas?

Según Mayo Clinic el Trastorno por Déficit de Atención (TDA) es una condición neurológica que afecta la capacidad de concentración y la regulación de la atención. Aunque suele asociarse con la infancia, también puede manifestarse en la vida adulta y en diferentes contextos, como el trabajo, los estudios o la convivencia diaria.

Los síntomas del TDA en adultos suelen incluir dificultad para mantener la atención en conversaciones o tareas, olvidos frecuentes, tendencia a distraerse con facilidad, problemas para organizar actividades y, en algunos casos, inquietud o impaciencia.

De acuerdo con especialistas en salud mental, el TDA en adultos puede pasar desapercibido porque muchas personas han aprendido a compensar sus síntomas. Sin embargo, cuando se hacen evidentes en la vida cotidiana, pueden generar malentendidos con quienes los rodean.

No obstante, es importante destacar que solo un especialista puede hacer un diagnóstico, ya que estos comportamientos también pueden relacionarse con otros factores como el estrés, la falta de sueño o simplemente la personalidad de cada individuo.