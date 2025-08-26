¿Abelito abandona al cuarto Noche en La casa de los famosos México 2025? “Este es un nuevo comienzo”

La quinta semana de La casa de los famosos México llegó con una de las jugadas más inesperadas de la temporada. Abelito, uno de los participantes más carismáticos y queridos del reality, sorprendió a sus compañeros y a la audiencia al hacer un anuncio sobre su estrategia dentro del programa. Su decisión, revelada durante una plática en el jardín de la casa, ya ha generado fuertes reacciones. ¿Qué hará Abelito?

¿Abelito jugará para el ‘cuarto Día’ en La casa de los famosos México?

La declaración de Abelito llegó el lunes 25 de agosto en La casa de los famosos México, cuando fue captado conversando en el jardín sobre su cambio de postura dentro del reality.

“Este es un nuevo comienzo, porque la neta sí se mueven muchas cosas... es el día uno de la semana cinco y la balanza se mueve”, compartió.

Además, el influencer agregó:

“Yo ya tomé una decisión: voy a jugar con ustedes y para la casa. Que sea lo que Dios quiera, hasta donde tope” Abelito

Aunque no dejó claro si terminará su lealtad hacia el cuarto ‘Noche’, usuarios si señalaron que Abelito, posiblemente, habría iniciado su juego individual en ‘La casa de los famosos México’.

Amigo de Abelito lo defiende de los ataques de Adrián Marcelo

¿Por qué Abelito abandona al ‘cuarto Noche’ en La casa de los famosos México?

Aunque Abelito no puntualizó si ya no jugará con el ‘cuarto Noche’, las redes sociales no tardaron en ofrecer sus propias teorías. Algunos internautas afirman que el ambiente del cuarto se ha tornado “tóxico” y que el influencer percibió una mala vibra entre los miembros, especialmente tras algunas críticas hacia Elaine Haro, quien recientemente se integró al equipo.

Cuentas en X como "@ghtridente”, mencionaron: “Con razón Abelito anoche en su cuarto estaba todo incómodo, se dio cuenta de la vibra pesada en cuarto noche que hablaban mal de Elaine y ahora se hacen los ‘buenos y santos’ y ahora dijo que se va a enfocar en jugar para el público lo amo.”

Sin embargo, lo que Abelito sí aseguró que su estrategia responde más a un hecho de adaptación que al de división: “No sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que se adapta”, dijo.

¿Cómo reaccionó el team Noche a la llegada de Elaine Haro al cuarto en La casa de los famosos México 2025?

Elaine Haro encontró la moneda del destino de esta semana en La casa de los famosos México, por lo que tuvo la decisión de elegir a un compañero de cada cuarto e intercambiarlos. La actriz decidió irse al ‘cuarto Noche’ y mandar al ‘Guana’ para el cuarto ‘Día'.

Inmediatamente, durante el cambio de habitaciones, se pudo escuchar a ‘Guana’ hablar de su nueva estrategia, señalando con claridad que ahora jugará completamente para ‘Día’.

Paralelamente, la bienvenida a Elaine Haro en el ‘cuarto Noche’ también dio de qué hablar, pues Alexis Ayala en su rol de ‘capitán’ rápidamente le hizo saber a la actriz que esa semana nadie de ellos la votará: “ Te lo digo viéndote a los ojos, nadie de aquí te va a tirar esta semana ”. Aarón Mercury quien también forma parte de ‘Noche’, dijo “Sí, nadie nadie te va a votar”.

La jugada de Abelito ha sido ampliamente comentada en redes sociales, donde muchos aficionados al programa han apoyado su postura. “Si el público comienza a jugar por personalidad y no por cuartos se pondría interesante el juego”, escribió un usuario en X. Otros creen que la llegada de Elaine a ‘Noche’ fue el parteaguas para esta nueva actitud del influencer.

