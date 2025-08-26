Aarón Mercury y Elaine Haro en La casa de los famosos México: ¿nace un romance en el reality?

Durante la quinta semana de La casa de los famosos México 2025, Elaine Haro y el influencer Aarón Mercury protagonizaron una conversación que volvieron a encender las especulaciones sobre un posible romance. La cercanía entre ambos ha generado expectativa entre los seguidores del reality, quienes no han dejado pasar la química que se percibe entre ellos.

La plática dejó ver que tanto Elaine como Aarón quisieron poner sobre la mesa el tipo de vínculo que desean mantener en el programa. ¿Qué fue lo que se dijeron?

Aarón Mercury y Elaine Haro / Redes sociales y canva

¿Qué dijeron Aarón Mercury y Elaine Haro sobre sus sentimientos en La casa de los famosos México?

La conversación entre Elaine Haro y Aarón Mercury en ‘La casa de los famosos México’ llamó totalmente la atención en redes. La actriz se sinceró y confesó que había sentido un “rush” con el influencer, aunque creía que era solo de su parte.

“Siento que este cotorreo que sentía contigo, este rush, creo que solamente era de mi parte y se lo comenté a mi cuarto y se lo tomaron una broma” Elaine Haro

Por su lado, Aarón Mercury tocó el tema de las relaciones pasadas de Elaine, señalando que había escuchado sobre su romance reciente en la vida de la actriz. No obstante, aseguró que también percibió esa chispa entre ellos, pero que quería evitar malentendidos respecto a sus intenciones.

“Lo que quiero es que no se malentienda, quiero que entiendas que, sí, estábamos cotorreando y es totalmente real, no creas que yo estaba jugando... que tú sentías chispa y yo no” Aarón Mercury

Elaine Haro confesó una atracción por Aarón Mercury / Captura de pantalla

¿Aarón Mercury y Elaine Haro confirmaron atracción dentro de La casa de los famosos México?

En medio de la conversación, Elaine Haro le lanzó una pregunta directa a su compañero: “¿Te agrado?”, a lo que Aarón Mercury respondió sin titubeos que sí había atracción de su parte. Sin embargo, dejó claro que un romance dentro de la casa podría traerles consecuencias en el desarrollo del reality. “Siento que el estar juntos es algo que nos afectará”, puntualizó.

El influencer reconoció que admira y respeta mucho a Elaine, pero insistió en que lo mejor era que ella se permitiría procesar su reciente rompimiento amoroso. Aun así, no descartó que exista un interés genuino entre ambos.

La charla se vio interrumpida cuando Facundo, integrante de ‘Día’, lanzó un comentario en tono de broma: “Te está usando para que no lo nomines”, lo que provocó risas en los participantes.

Aarón Mercury le confiesa a Elaine Haro que si hubiera ganado la prueba del líder la hubiera llevado a la suite / Captura de pantalla

¿Elaine Haro y Aarón Mercury se pelearon en La casa de los famosos México?

Aunque la química entre Elaine Haro y Aarón Mercury ha sido evidente, en redes sociales circuló un video que mostró el otro lado de su relación dentro del reality. Los usuarios compartieron una grabación en la que ambos protagonizaron una discusión en durante los posicionamientos de la nominación del pasado domingo 24 de agosto.

La pelea comenzó cuando Elaine bromeó con una canción creada por el cuarto Día sobre ser “rechazada cada semana”. Más tarde, durante los posicionamientos del domingo en la gala de eliminación, Aarón y Elaine tuvieron un cruce de palabras. La actriz expresó que Aarón le caía mal, a lo que él respondió que no le importaba.

La tensión escaló cuando Shiky intentó intervenir para poner fin a la discusión, pero su intento fue ignorado y el intercambio de palabras continuó.

