Laura Flores, tras escandalosa ruptura con Lalo Salazar, entraría a, ¿La casa de los famosos México?

Los últimos meses no han sido nada fáciles para Laura Flores. Y es que ha tenido que lidiar con el escándalo mediático que dejó su ruptura con Lalo Salazar. En medio de todo esto, se revela que podría entrar a un reality en 2026, ¿la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’?

Laura Flores / Redes sociales

¿Por qué Laura Flores y Lalo Salazar terminaron su relación?

Laura Flores y Lalo Salazar comenzaron una relación a principios de este año, tras haberse reencontrado después de más de dos décadas. Si bien todo parecía ir miel sobre hojuelas, en junio ella lanzó un comunicado anunciando la separación.

En dicho escrito, la actriz, sin mencionar motivos, dejó ver que él había tomado la decisión de terminar con ella. Resaltó que le deseaba todo lo mejor, pues había disfrutado el tiempo a su lado.

Se dijeron muchas cosas sobre su ruptura. En entrevista para TVNotas, una fuente cercana a la expareja dijo que, supuestamente, él se asustó de que ella le pidiera matrimonio a tan solo unos meses de haber iniciado el romance.

Por su parte, en una entrevista, Laura Flores mencionó que, supuestamente, Lalo la bloqueó poco después de una crisis de salud.

“No lo sé… Yo tengo un tema de hipoglucemia, se me baja el azúcar. Aparentemente él no lo sabía, y de repente me dio uno de estos episodios. Cuando te da hipoglucemia, te pones muy nervioso, se te duermen las manos, te pones mal. Yo dije: ‘necesito comer, tomar algo, no me quiero desmayar’. Creo que lo asusté por cómo lo dije y me respondió: ‘Sí, pero no me grites’. Le dije: ‘Perdón, no quiero gritarte, no tengo por qué hacerlo. Perdón, todo me daba vueltas’”, indicó.

Hace poco, Lalo dio a conocer que había iniciado una nueva relación con una “mujer maravillosa”. En respuesta, Laura dijo que le deseaba mucha suerte y que lo dejaran ser feliz.

Laura Flores y Lalo Salazar / Redes sociales

¿A qué proyecto entrará Laura Flores tras su ruptura con Lalo Salazar?

Laura Flores estaría en negociaciones para entrar a la nueva temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’, programada para 2026. Al menos, esto fue lo que reportó el periodista Javier Ceriani recientemente.

“Estaría negociando Laura Flores” Javier Ceriani

Sin dar muchos detalles al respecto, solo señaló que Laura todavía no está segura de entrar al reality, por lo que la producción estaría haciendo todo lo posible para convencerla.

Cabe mencionar que, en caso de ser así, este sería el primer reality 24/7 en el que la actriz participaría, pues, como se sabe, su carrera artística se ha basado más en la actuación y últimamente en la música.

Recordemos que, actualmente, Laura está promocionando su nueva serie ‘Cómplices’, un nuevo proyecto VIX, en el que también están participando grandes figuras como Maribel Guardia y Lucía Méndez.

¿Quiénes están confirmados para la nueva temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’?

Hasta el momento, no hay un anuncio oficial sobre quiénes formarían parte de la nueva temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’. No obstante, Javier Ceriani mencionó que, además de Laura Flores, estas serían algunas de las figuras contempladas:

Imelda Tuñón

Romina Marcos

María Raquenel

Yina Calderón

Cabe destacar que Yina, quien estuvo en la versión de Colombia del reality, ya habría confirmado su participación en la edición de Telemundo. Y es que, hace unos meses, señaló que ya tenía “una casa los famosos” para enero de este año.

