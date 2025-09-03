Laura Flores lanza inesperada disculpa a Lalo Salazar, ¿por qué razón?

La actriz y conductora Laura Flores se sinceró sobre su vida sentimental, sus aprendizajes y, en particular, de la relación que sostuvo con el periodista Lalo Salazar, con quien duro tres meses.

En entrevista para TVNotas, la también cantante confesó que, a pesar de no saber con exactitud por qué terminó su noviazgo, ha decidido soltar rencores y pedir disculpas para mantener la paz en su vida.

Laura Flores sorprendió al pedir disculpas públicamente a su expareja, reconociendo que no sabe por qué él decidió terminar su noviazgo. Sin embargo, aclaró que su intención es mantenerse en paz y sin resentimientos

Laura Flores departamento / Redes sociales

¿Cómo se siente Laura Flores después de su ruptura con Lalo Salazar?

Laura Flores asegura que ha aprendido a levantarse después de cada caída y esta ruptura no fue la excepción.

“He tenido muchos tropiezos y fracasos, de todos he salido adelante, no hay que contar las veces que te caes, pero sí de las que te levantas. Desgraciadamente hay mucha gente que le echa la culpa al otro de lo que le pasó o se empiezan a hacer las víctimas o a despotricar”, explicó a TVNotas.

La actriz confesó que no se arrepiente de lo vivido con Salazar y que lo toma como parte de su crecimiento personal.

“Me siento fuerte, me siento entera, me siento bien, no me siento arrepentida, se vivió lo que se tenía que vivir.”.

Laura Flores / Redes sociales

¿Cómo sería el hombre ideal de Laura Flores?

En medio de la conversación, Laura Flores también reflexionó sobre lo que espera en una nueva relación. Aunque no busca un príncipe azul, sí desea encontrar a alguien con quien comparta valores y objetivos.

“Yo creo que no existe (el hombre perfecto), no hay hombre perfecto ni mujer perfecta. Hay intentos y buenas intenciones, las buenas intenciones son perfectas. Tiempo al tiempo, por supuesto me gustaría encontrar a alguien que busque lo mismo que yo que comparta mi compromiso”, afirmó.

Para la actriz, el amor no es cuestión de perfección, sino de coincidir y querer comprometerse.

¿Por qué Laura Flores pide perdón a Lalo Salazar?

Laura Flores quiso aclarar que jamás agredió a Lalo Salazar como se llegó a especular.

“Quién dijo que yo intenté agredirlo no es cierto, él lo sabe y ya lo dijo. Jamás en mi vida he llegado a los gritos ni a los sombrerazos”, señaló.

A pesar de desconocer los motivos de la ruptura, Laura Flores lanzó un mensaje sincero a Eduardo Salazar:

“Lalo, te pido perdón si en algún momento te hice sentir incómodo; sigo sin saber qué pasó, porque no quiero que él tenga un sentimiento antagónico ni quiero tenerlo yo. No quiero tener negatividad con el pensamiento. Aunque él viva en Australia o yo en Alaska. Es mejor manejar una energía bonita porque quiero vivir el tiempo que me quede vivirlo bien”. Laura Flores

¿Laura Flores regresaría con Lalo Salazar?

Con claridad y madurez, Laura Salazar dejó en claro que una reconciliación no está en sus planes.

Para ella, su bienestar mental y emocional son prioridad. “No creo, por salud mental aquí no hay segundas partes”, recalcó, cerrando definitivamente la puerta a un posible regreso.

¿Por qué Laura Flores y Lalo Salazar terminaron?

Cabe recordar que Laura Flores y Lalo Salazar duraron 3 meses de noviazgo. La misma actriz dejó claro en varias entrevista que nunca supo la razón por la cual el periodista se alejó pues realmente no la terminó formalmente. Ella reveló que tras sufrir un ataque de hipoglucemia, él simplemente se fue y no la volvió a buscar.

