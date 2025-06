Laura Flores rompe en llanto y revela que Lalo Salazar la bloqueó y se fue sin darle explicación: “Se fue”

Luego de que una fuente revelara a TVNotas que, aunque el romance entre Laura Flores y Lalo Salazar iba viento en popa, la actriz habría propuesto casarse, lo cual asustó al periodista, ahora la historia toma un nuevo giro. Según dicha fuente, Salazar decidió tomarse un tiempo para reflexionar sobre la relación, pues le pareció que todo iba demasiado rápido.

“Él viene de un divorcio tras un matrimonio muy largo. Aunque sí quiere volver a estar con alguien para toda la vida, piensa que las cosas deben llevar su tiempo. Obviamente, esto de casarse tan pronto no es algo que lo animara”, reveló la fuente.

Laura Flores confiesa que Lalo Salazar la bloqueó tras un ataque

Ahora, en entrevista con el programa “De primera mano”, Laura Flores rompió en llanto al confirmar que Lalo Salazar la bloqueó y nunca le dio una explicación clara sobre la ruptura. La actriz relató entre lágrimas un episodio delicado de salud que vivió en su presencia y cómo, tras ese momento, él desapareció sin decir palabra.

“No lo sé… Yo tengo un tema de hipoglucemia, se me baja el azúcar. Aparentemente él no lo sabía, y de repente me dio uno de estos episodios. Cuando te da hipoglucemia, te pones muy nervioso, se te duermen las manos, te pones mal. Yo dije: ‘necesito comer, tomar algo, no me quiero desmayar’. Creo que lo asusté por cómo lo dije y me respondió: ‘Sí, pero no me grites’. Le dije: ‘Perdón, no quiero gritarte, no tengo por qué hacerlo. Perdón, todo me daba vueltas’”.

Laura Flores y Lalo Salazar / IG

La actriz aseguró que, aunque después del ataque se sintió mejor, Eduardo simplemente le dijo “ya me voy” y se fue.

“¿No te explicó nada?”, preguntó el periodista Gustavo Adolfo Infante.

“No, no me contestó mensajes ni nada… No, realmente no. Pero no pasa nada, yo puedo entender esas cosas. Una explicación como tal no la tengo, y eso es lo que me dolió. Lo sentí como una caída libre, y eso fue lo que me mandó a la depresión”, confesó Flores.

Laura Flores llora por ruptura con Eduardo Salazar. / Captura de pantalla

Laura Flores se defiende de quienes la critican por mostrarse triste

Triste y visiblemente afectada, Laura Flores dijo que, aunque algunas personas la han criticado por mostrarse vulnerable tras su ruptura, ella realmente pensó que esta vez podría encontrar una relación estable.

“Mucha gente me dice: ‘¿Por qué no sales de ahí?’, ‘¿Por qué no lo superas?’… Soy la primera que me sorprendo. Pensé que podría encontrar un lugar bonito para mi corazón. Y tampoco es que sea la víctima: somos seres humanos y nos pasan cosas, no hay malvados. Lo que me sorprendió mucho es que fui bloqueada. No tengo acceso, pero lo tengo que entender. Cada quien reacciona como quiere reaccionar. Para mí fue inesperado y me sentí en caída libre”.

Laura Flores llora por ruptura con Eduardo Salazar. / Captura de pantalla

Laura Flores envía mensaje a Lalo Salazar tras bloqueada: “Si alguien lo amaba era yo”

La actriz reveló que le escribió cartas y mensajes “muy bonitos” a Salazar, y que incluso una de esas cartas se convirtió en una canción.

“Sería interesante que abriera sus mensajes, porque le escribí muchas cosas… cosas tan lindas. No creas que le puse: ‘¡Óyeme, desgraciado!’. No, no… Simplemente una de esas cartas se la mandé a mi director musical. Le dije: ‘Esta es la letra, ponle música’. Y no sabes qué canción tan bonita salió. La voy a presentar después en exclusiva, si me das chance”, comentó.

Finalmente, cuando se le preguntó qué le diría a Lalo Salazar tras su ruptura inesperada, Flores respondió con una mezcla de amor y resignación:

“Alguien que lo amaba de verdad era yo. Y si él se quiso ir, está bien. Creo que no todo el mundo está dispuesto a recibir ese amor. A lo mejor lo rebasó, a lo mejor lo asustó. Pero soy una persona que, cuando me abrí con él, no era solo para tener una relación física, era con el corazón. Y otra cosa que para mí es importante: sí le deseo lo mejor. De verdad, se lo deseo. Y sí, me dolió muchísimo”. Laura Flores

Laura Flores revela favor que le hizo a Lalo Salazar que ni las gracias le dio

La actriz y cantante Laura Flores sigue hablando con franqueza sobre su reciente ruptura con el periodista Lalo Salazar. En una entrevista, reveló que, a pesar de ya no tener contacto con él, recientemente logró hacerle un importante favor que benefició directamente a su familia… pero él ni siquiera se lo agradeció.

“No debería decirlo… hay un documento que necesitaba su mamá, que no lo había podido conseguir por muchos años y me lo platicaron. Me sonaba a un caso que yo tuve con mi papá. Se me hace que puedo hacer algo, empecé a rascar y me llegó el documento a mi casa —esto fue ahorita— y se lo entregué a su hermana, porque él no… ni las gracias (risas), pero ya está”, confesó la actriz

Con su característico sentido del humor, Laura también reveló que algunas de las publicaciones que ha compartido recientemente en redes sociales, especialmente las fotos en bikini, fueron una indirecta para su expareja.

“Sí hay cosas que hace una con plan con maña, el ego también opina… pues dije: ‘me voy a la playa’”, comentó entre risas.

Laura Flores llora por ruptura con Eduardo Salazar. / Captura de pantalla

A pesar del dolor que aún siente, Laura Flores dejó en claro que por ahora no está lista para enamorarse de nuevo. Sin embargo, no pierde la fe en encontrar una relación que la haga sentir plena.

“Me merezco algo maravilloso. Eduardo Salazar se merece algo maravilloso, y todos lo merecemos. A pesar de que me duele, sigo manteniendo una actitud maravillosa y positiva”, declaró con firmeza.

Finalmente, y con una mezcla de gratitud y nostalgia, la actriz agradeció los momentos felices que vivió durante los tres meses que duró su relación con el periodista.

“Quiero agradecerle a Eduardo por estos tres meses que fueron… haz de cuenta que me metieron a un castillo de princesa. Fue padrísimo”, concluyó.

