¿Laura Flores enojada con Lalo Salazar? Ella dice “no guardar rencor”, pese a que todo “salio muy mal”

La ruptura entre Laura Flores y Lalo Salazar sigue siendo tema de conversación en redes sociales. Lo que comenzó como un dulce romance que surgió tras reencontrarse más de 20 años después, terminó como una separación mediática.

Hace dos semanas, la actriz subió un comunicado anunciando que su romance con Salazar había terminado. Si bien no explicó los motivos, mencionó que la decisión fue tomada por el periodista.

Una fuente cercana a Laura Flores contó para TVNotas que la relación con Lalo Salazar finalizó porque la celebridad le propuso matrimonio a Salazar, pese a que llevaban solo tres meses de noviazgo.

De acuerdo con nuestra fuente, el periodista le dijo que aún era muy pronto para pensar en eso, principalmente porque él ya venía de un divorcio. Flores interpretó esta negativa como la culminación de su romance, optando por “adelantarse” y hacer pública la noticia de su separación.

De acuerdo con nuestra fuente, Lalo ha estado al pendiente de Laura y hasta le ofreció su apoyo cuando contrajo Covid-19, por lo que aún podría existir la posibilidad de una reconciliación.

“La verdad es que no lo sé. Quedó ciscado con lo que ocurrió las últimas semanas, por ciertos celos y esta plática de poder casarse, pero siguen en contacto y no sabemos lo que puede ocurrir”, relató.

Cabe destacar que, tras la separación, Laura Flores le escribió un corto, pero emotivo mensaje para felicitar a Lalo Salazar en el Día del padre. También ha compartido vídeos y diversas reflexiones sobre el amor que, para muchos, son indirectas para el periodista.

En un reciente video para su canal de YouTube, Laura Flores habló sobre las críticas que ha recibido por los múltiples matrimonios que ha tenido a lo largo de su vida.

En algún punto de dicho clip, hace referencia a su ruptura con Lalo Salazar. Si bien no mencionó nombres, le aconsejó a su público liberarse del rencor contra sus exparejas y enfocarse a “vivir el duelo”.

“Saca lo mejor de ti y de lo que, en su momento, viviste. Tienes que entender que se vale llorar, se vale sufrir, se vale haberla pasado mal. Vive tu duelo. Hay gente que me dice ‘Tienes que aprender a quererte a ti misma’. Tú dices ‘Encima de que esto me salió muy mal, me estás diciendo que cometí otro error y no sé cómo amarme’. Tal vez sea cierto, pero tú necesitas palabras de aliento”