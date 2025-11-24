¿Claudia Martín y Carlos Said terminaron? A semanas de que nazca su hijo, ella escribe: “Tenemos que volver”

Tras confirmar su embarazo la actriz, Claudia Martín, miles de internautas se mostraron por tal noticia que se viralizó en agosto, pero ahora el mundo del espectáculo se encuentra a la expectativa de lo publicado recientemente por Claudia en sus redes sociales. La imagen, en la que aparece su esposo, tiene una dedicatoria particular y ya muchos especulan una posible ruptura. ¿Es verdad?

Claudia Martín criticada por su actitud con un fotógrafo. / Redes sociales

¿Cómo anunciaron Claudia Martín y Carlos Said el embarazo de la actriz?

Claudia Martín y Carlos Said anunciaron el pasado 2 de agosto que se convertirán en padres por primera vez. La pareja dio a conocer la noticia con una sesión de fotos en blanco y negro que emocionó profundamente a sus seguidores.

En las imágenes, ambos aparecen completamente al natural mientras muestran la “pancita” de la actriz para celebrar la próxima llegada de su bebé. Desde ese anuncio, han compartido algunos instantes de esta nueva etapa, aunque han preferido mantener en privado muchos detalles del embarazo. Lo que sí revelaron es que esperan un niño.

A finales de septiembre, la actriz celebró su baby shower acompañada de familiares y amigos, en un ambiente lleno de cariño y alegría.

Claudia Martín y Carlos Said esperan a su primer bebé. / Foto: IG/claudia3martin

¿Claudia Martín y Carlos Said finalizaron su matrimonio?

La noche del domingo 23 de noviembre un mensaje escrito por la actriz Claudia Martín, en su cuenta oficial de instagram, generó alerta y sorpresa entre fans y seguidores de la mexicana.

El protagonista de la historia es su esposo Carlos Said, y es que Martín agrego una publicación del también actor y agregó las siguientes palabras:

Tenemos que volver. Claudia Martín

Más allá de una referencia a un posible problema entre ambos, la cosa es totalmente diferente. La publicación mostrada por Carlos Said y posteriormente retomada por Martín hacía referencia a un momento vivido en Madrid, España. ¡ESTÁN MÁS UNIDOS QUE NUNCA!

El actor compartió una foto de él mismo mientras se encontraba en aquellos rumbos y escribió: “ Alguna vez en alguna terraza de Madrid ”. Fue en dicho momento que Claudia Martín hizo referencia a la foto y pidió “volver” a tal lugar, dejando atrás cualquier rumor de una ruptura.

Claudia Martín lanza mensaje en redes sociales sobre Carlos Said / IG: claudia3martin, redes sociales y canva

¿Cómo inició la relación entre Claudia Martín y Carlos Said?

Claudia Martín y Carlos Said tuvieron su boda por el civil el pasado 20 de junio, en una ceremonia privada realizada en el hotel Live Aqua Arcos Bosques, en la Ciudad de México.

Según la revista Caras, al enlace asistieron únicamente familiares y amigos muy cercanos, manteniendo un ambiente reservado e íntimo. Su historia de amor tiene sus raíces varios años atrás, cuando se conocieron en 2019 en los pasillos de Televisa San Ángel mientras trabajaban como colegas.

En ese entonces, Claudia aún estaba casada. Tras su divorcio en 2022, la actriz inició un romance con el actor Hugo Catalán, relación que concluyó en mayo de 2024, como ella misma comunicó en redes sociales.

Más adelante, el destino volvió a unir a Claudia y Carlos en una nueva producción televisiva. Durante las grabaciones de la telenovela Juegos de amor y poder, la conexión entre ambos se hizo más profunda. Al terminar el proyecto, decidieron hacer pública su relación y, en mayo de 2025, anunciaron su compromiso, marcando así un nuevo capítulo en su vida juntos.

