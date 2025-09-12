Tunden a Claudia Martín por supuesto desplante a fotógrafo: “Pésima actitud”

Recientemente, Claudia Martín y su esposo Carlos Said fueron protagonistas de un video que rápidamente se volvió viral, pero no por un romántico momento entre ellos, sino por la reacción de la actriz ante un fotógrafo callejero en Nueva York.

Lo que parecía un gesto de cariño y admiración por parte de un fotógrafo tiktoker, la actitud de Claudia generó indignación en redes. Por esta razón, internautas mexicanos pidieron disculpas a su nombre y le recordaron al fotográfo que los mexicanos suelen ser agradecidos.

La pareja, que se encuentra esperando a su primer hijo, se encontraba disfrutando de un viaje romántico por Brooklyn cuando fueron captados en una situación que ha generado comentarios divididos en redes.

Claudia Martín y Carlos Said se unen en matrimonio / IG: @carlossaidcs / @claudia3martin

¿Por qué criticaron a Claudia Martín tras vitalizarse una sesión de fotos en Nueva York?

El clip de Claudia Martín que circula en TikTok muestra al fotógrafo Bryan Yax capturando imágenes de la actriz y Carlos Said, mientras la pareja tomaba selfies en la ciudad estadounidense.

Tras imprimir un par de fotografías, el tiktoker se acercó a la pareja para entregarlas personalmente. “Disculpa la molestia. Me llamo Bryan y soy fotógrafo callejero. Te imprimo esto”, dijo, estrechando la mano de Carlos Said y expresando que esperaba que las fotos fueran de su agrado.

Lo que provocó críticas fue la actitud de Claudia Martín, quien mantuvo la mirada fija en su celular sin verlo a los ojos, mientras Bryan le ofrecía la foto, le extendía la mano, pero ella no correspondió.

Claudia Martín recibió críticas en redes sociales por su actitud con un fotógrafo en Nueva York. / Instagram

Tachan de arrogante a Claudia Martín por su actitud con fotógrafo de Nueva York

Innternautas expresaron su indignación con Claudia Martín. A pesar de que Bryan Yax no pareció molesto, muchos usuarios señalaron que la actriz pudo haber mostrado al menos un gesto de cortesía. Algunos de los comentarios más destacados fueron:

“No pienses que los mexicanos somos como ella. La mayoría sabemos agradecer bonito. Felicidades por tu trabajo”.

“Qué actitud tan arrogante la de Claudia Martín. No, amigo, mejor busca gente que sí sepa agradecer. Te hicieron ver como que te están haciendo el favor”.

“Esa actriz siempre ha tenido actitudes medio cuestionables”.

“Qué hostil la actitud de ella, y la gente que justifica con que a lo mejor no hablan inglés, mínimo una sonrisa”.

Estos mensajes reflejan la división de opiniones: mientras algunos usuarios criticaron la aparente indiferencia de Claudia Martín, otros defendieron al fotógrafo y destacaron su gesto amable y profesional.

¿Qué respondió Claudia Martín ante la polémica del fotógrafo?

Pese a la lluvia de críticas a Claudia Martín, la actriz no ha dado declaraciones, tampoco ha respondido Carlos Said. Lo cierto es que la pareja continúa en la espera de su primer bebé, tras haberse casado el pasado 20 de junio en una ceremonia íntima celebrada en el exclusivo hotel Live Aqua Arcos Bosques, en la Ciudad de México.

Algunos usuarios esperan que Clauda Martín se disculpe por la actitud frente al fotógrafo que, supuestamente, ignoró en su visita a Nueva York. Sin embargo, el histrión Carlos Said tampoco ha expresado su opinión con respecto a esta controversia.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Claudia Martín y Carlos Said?

Claudia Martín nació el 28 de agosto de 1989, mientras que Carlos Said llegó al mundo el 22 de febrero de 1998, lo que significa que la actriz es ocho años mayor que su esposo.

A pesar de la diferencia de edad, la pareja ha dejado claro que nunca ha sido un obstáculo en su relación. Al respecto, Carlos comentó: “Evidentemente es algo que se platica, porque nunca fue un tema que nos importara, porque como dicen, en el amor no hay edad”.

