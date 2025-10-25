Claudia Martín, a semanas de ser madre con Carlos Said, enfrenta dolorosa pérdida: ‘Te amo por siempre’, dice

Claudia Martín atraviesa un momento difícil tras enfrentar una pérdida irreparable que conmovió a sus seguidores y compañeros del medio artístico. La actriz, conocida por su participación en diversas producciones televisivas, compartió recientemente un mensaje sobre la situación que atraviesa a poco tiempo de convertirse en madre con Carlos Said, su esposo.

Claudia Martín revela en redes sociales una pérdida significativa y recibe mensajes de apoyo de sus fans. / Foto: IG/claudia3martin

¿Qué pérdida enfrenta Claudia Martín a semanas de convertirse en madre?

A pocas semanas de dar a luz, Claudia Martín enfrenta un momento de tristeza tras la pérdida de su perrita Gusi, a quien despidió con un emotivo mensaje en sus redes sociales y mostró una serie de fotografías en las que incluso aparece su esposo, Carlos Said, con quién espera a su primer bebé.

La actriz compartió que Gusi falleció, recordando los años de amor y compañía que vivió junto a su mascota, quién sobrevivió tras ser atropellada.

“Fuiste la perrita más guerrera, sobreviviste a un atropellamiento contra todo pronóstico, te recuperaste y viviste muchísimos años más. Te amo por siempre mi Gusi, mi milagro, gracias por enseñarme a amar a los animales. Fuiste mi ángel en la tierra y ahora lo eres siendo una linda estrella en el universo”, escribió Claudia Martín junto a una fotografía de su compañera.

Claudia Martín reveló que murió su perrita. / Foto: IG/claudia3martin

Claudia Martín y Carlos Said esperan a su primer hijo

Claudia Martín y Carlos Said atraviesan una de las etapas más especiales de su vida, luego de anunciar el pasado 2 de agosto que se convertirán en padres por primera vez. La pareja compartió la noticia con una sesión de fotos en blanco y negro que generó gran emoción entre sus seguidores. En las imágenes, ambos posan como Dios los trajo al mundo mientras muestran la pancita de la actriz celebrando la llegada de su bebé.

Desde entonces, la pareja comparte algunos momentos de esta nueva etapa, aunque han mantenido en reserva muchos detalles sobre el embarazo, confirmaron que esperan a un niño.

A finales de septiembre, la actriz disfrutó de un baby shower rodeada de familiares y amigos, donde el amor y la alegría fueron protagonistas. El evento marcó un momento muy especial para la pareja, que espera con ilusión la llegada de su hijo y continúa recibiendo muestras de cariño por parte de sus seguidores.

Claudia Martín y Carlos Said esperan a su primer bebé. / Foto: IG/claudia3martin

¿Cómo comenzó la historia de amor de Claudia Martín y Carlos Said?

Claudia Martín y Carlos Said consolidaron su historia de amor con su boda civil el pasado 20 de junio, en una ceremonia privada celebrada en el hotel Live Aqua Arcos Bosques, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la revista Caras, al evento asistieron únicamente familiares y amigos cercanos, en un ambiente íntimo y discreto.Su historia comenzó años atrás. Ambos se conocieron en 2019 en los pasillos de Televisa San Ángel, cuando coincidieron como colegas.

En aquel momento, Claudia estaba casada.Tras su divorcio en 2022, la actriz inició una relación con el actor Hugo Catalán, la cual llegó a su fin en mayo de 2024, como ella misma confirmó en redes sociales.

Tiempo después, el destino volvió a cruzar a la pareja en una nueva producción televisiva. Durante las grabaciones de la telenovela Juegos de amor y poder, surgió una conexión más profunda entre ellos. Al finalizar el rodaje, la pareja decidió hacer pública su relación y, en mayo de 2025, anunciaron su compromiso, dando así el siguiente paso en su historia juntos.

