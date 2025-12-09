Bad Bunny está de luto en plena gira de Debí tirar más fotos ¿si dará conciertos en México? Esto se sabe

En medio de una de las giras más esperadas del año, Bad Bunny sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje que dejó ver el difícil momento personal que atraviesa. El artista puertorriqueño publicó en sus redes sociales unas palabras de despedida dedicadas a Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, cuya muerte a los 99 años estremeció a la música latina.

Te puede interesar: Angélica Vale dice que “a ningún latino le alcanza” para ir al Super Bowl 2026 a ver a Bad Bunny y la tunden

Bad Bunny / Redes sociales

¿Quién fue Rafael Ithier y por qué impacta su muerte en la música latina?

Rafael Ithier fue músico, compositor, arreglista y pianista puertorriqueño, conocido mundialmente como fundador, director y propietario de El gran combo de Puerto Rico, una de las orquestas más emblemáticas de la salsa. Su trayectoria marcó más de seis décadas de historia musical.

Aunque fue autodidacta, Ithier construyó un sonido distintivo y consolidó a la agrupación como “La universidad de la salsa”. Su carrera comenzó en 1941 y formó parte de Cortijo y Su Combo antes de emprender su propio proyecto en 1962.

Bajo su liderazgo, El gran combo se convirtió en un referente absoluto del género, llevando la música de Puerto Rico a escenarios internacionales. Su enfoque disciplinado, influenciado por su paso por el Ejército estadounidense, forjó una orquesta sólida que dejó un legado musical inconfundible.

La noticia de su muerte generó reacciones en toda la comunidad artística, especialmente en Puerto Rico, donde su figura es símbolo de identidad cultural y tradición.

Te puede interesar: Karol G presenta su nuevo álbum envuelta en polémica; ¡la señalan de plagio! Ella responde

Combo Puerto Rico / Captura de pantalla

¿Se cancelaron los conciertos de Bad Bunny en México?

Tras confirmarse el fallecimiento de Rafael Ithier, seguidores tanto de la salsa como del reguetón comenzaron a cuestionar si la agenda del cantante sufriría cambios. Hasta el momento, ni los promotores, ni el equipo del artista ni Bad Bunny han anunciado cancelaciones o ajustes en las fechas programadas.

Los conciertos en el Estadio GNP Seguros permanecen agendados como originalmente se anunció:



Miércoles, 10 de diciembre

Jueves, 11 de diciembre

Viernes, 12 de diciembre

Lunes, 15 de diciembre

Martes, 16 de diciembre

Viernes, 19 de diciembre

Sábado, 20 de diciembre

Domingo, 21 de diciembre

Con esto, Bad Bunny mantiene ocho fechas en la Ciudad de México, convirtiendo su estancia en una de las más extensas de su gira. Hasta ahora, todo continúa según lo planeado.

Te puede interesar: Hospitalizan de emergencia al reguetonero Zion, tras accidente en Puerto Rico: ¿Cuál es su estado de salud?

Bad Bunny demanda / Redes sociales

¿Qué dijo Bad Bunny tras la muerte de Rafael Ithier?

Bad Bunny compartió un mensaje donde reconoció la influencia del fundador de El gran combo en su vida y en la historia de la música latina. En su publicación, destacó la aportación cultural de Ithier y el impacto que dejó en Puerto Rico y el mundo.

“Gracias por una de las mayores aportaciones que ha tenido la música latina. Fundador del corilla y la familia más grande del mundo, porque El Combo no es solo una orquesta: es parte del alma y cultura de un pueblo; El Gran Combo es Puerto Rico y en el mundo entero suena nuestra bandera. Que viva por siempre Rafael Ithier” Bad Bunny

Su mensaje se viralizó rápidamente, generando muestras de apoyo de fans y colegas que reconocen la conexión entre la historia de la salsa y la nueva generación de artistas urbanos.

Te puede interesar: ¿Bad Bunny en peligro? Revelan que recibió amenazas de muerte durante un concierto en Puerto Rico