¿Qué le pasó a Rachel Tussey? Influencer muere tras sufrir negligencia en una cirugía para bajar de peso

En medio del luto por Ana Luisa Peluffo, icónica actriz del Cine de Oro mexicano, se confirma la muerte de la influencer Rachel Tussey, de 47 años, quien hace poco se había sometido a una cirugía para bajar de peso. Tenía tres hijos. ¿Qué le pasó?

Rachel Tussey / Redes sociales

¿De qué murió la influencer Rachel Tussey?

El pasado 25 de febrero, Rachel Tussey anunció en redes sociales que se sometería a una operación para bajar de peso. Contó que tenía el deseo de volver a usar bikini. De hecho, su último post la muestra fuera del hospital. Tras esto, no se supo nada de ella.

Hasta hace unos días, Jeremy Tussey, esposo de la celebridad, confirmó que había muerto. De acuerdo con Jeremy, el médico que operó a la influencer le dijo que todo había salido bien. No obstante, cuando la fue a ver, pudo percibir que algo andaba mal.

En algún punto, dejó de responder y se le tuvo que practicar RCP. Si bien fue trasladada a otro hospital para una mejor atención, pasó 6 minutos sin oxígeno, por lo que fue declarada con muerte cerebral.

Si bien se tenía la esperanza de que reaccionara con el tiempo, la familia tomó la decisión de desconectarla el 5 de marzo, pues no podía ver cómo “moría lentamente”. Jeremy considera que todo ocurrió por una negligencia cometida durante la cirugía. No obstante, se desconoce si tomará acciones legales.

“El miércoles 25 de febrero, Rachel se sometió a una cirugía que, trágicamente, resultó en una desafortunada situación de negligencia médica. Tras la intervención, sufrió graves daños cerebrales tras una prolongada pérdida de oxígeno y fue conectada a un respirador bajo sedación. Luchó valientemente con su familia al lado”, indicó.

Familia de Rachel Tussey pide donativos

La familia de Rachel Tussey pidió donativos a través de una página en ‘GoFundMe’ para los gastos del funeral y para ayudar económicamente a los hijos de la famosa.

La meta inicial es de 30 mil dólares. Hasta el momento, se ha logrado recaudar 28 mil. Jeremy se dijo muy agradecido con el apoyo que han recibido y pidió al público, así como a los medios de comunicación, que no dieran información falsa.

“Soy Jeremy. Quiero agradecerles a todos por el apoyo que les han brindado a mi maravillosa esposa y a mi familia en sus últimos días, a pesar de toda la desinformación difundida por influencers y los llamados medios de comunicación. Por ahora, esto es todo lo que puedo decir. Gracias a todos”, indicó.

¿Quién fue Rachel Tussey?

Rachel Tussey es una influencer de 47 años, originaria de Ohio, Estados Unidos. Empezó su carrera en internet hace algunos años, subiendo contenido sobre moda, belleza y estilo de vida. Se casó con Jeremy Tussey y tuvieron tres hijos.

En redes sociales, acumula un poco más de 50 mil seguidores. Según sus seres queridos, era una persona “maravillosa y dedicada” que siempre priorizaba a su familia.

