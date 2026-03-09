¿Qué le pasó a Stephanie Buttermore? Anuncian la muerte de la influencer a los 36 años; así la despidieron

Tras la reciente muerte de Karla Thaynara, la comunidad internacional del fitness y de la divulgación científica atraviesa un momento de conmoción tras confirmarse la muerte de Stephanie Buttermore, reconocida influencer dedicada a la nutrición, el ejercicio y el bienestar. La creadora de contenido falleció de manera repentina a los 36 años, según se informó a través de sus redes sociales.

Muere / Redes sociales

¿Quién fue Stephanie Buttermore, influencer fitness que murió a los 36 años?

Stephanie Buttermore se dio a conocer internacionalmente por crear contenido enfocado en nutrición, entrenamiento físico y bienestar, con un enfoque basado en la ciencia. Antes de convertirse en creadora digital, desarrolló una carrera académica: contaba con un doctorado en patología y biología celular.

Durante su etapa como investigadora participó en estudios relacionados con los mecanismos moleculares asociados a la progresión del cáncer de ovario. Posteriormente, decidió enfocar su carrera en la comunicación digital, donde buscó acercar información científica al público interesado en salud y fitness.

En YouTube logró reunir a más de un millón de seguidores, mientras que en otras plataformas también acumuló una comunidad importante interesada en sus análisis sobre alimentación, ejercicio y estilo de vida saludable.

Una de las características que distinguió su contenido fue la combinación de datos científicos con su experiencia personal. En varios videos y publicaciones habló abiertamente sobre sus procesos relacionados con la alimentación, el ejercicio y la salud mental, lo que generó una conexión con personas que seguían su trabajo.

Además de videos de entrenamiento y análisis nutricionales, Buttermore también participó en entrevistas y colaboraciones con otros creadores del sector fitness y científico, lo que contribuyó a ampliar su alcance dentro de la comunidad digital dedicada al bienestar.

Stephanie Buttermore / Instagram

¿Qué fue el desafío “All In” que hizo famosa a Stephanie Buttermore?

Uno de los proyectos más conocidos de Stephanie Buttermore fue el reto llamado “All In”, que documentó en su canal de YouTube y otras redes sociales. En este proceso compartió su decisión de aumentar de forma considerable su ingesta calórica diaria.

Durante ese periodo explicó que llegó a consumir más de 10 mil calorías al día, mientras registraba los cambios físicos y emocionales que experimentaba. El proyecto generó una amplia conversación en la comunidad fitness debido a la forma en que abordaba la relación con la comida y la imagen corporal.

A través de este contenido, Buttermore buscaba documentar su proceso personal respecto a la alimentación y la forma en que el cuerpo responde a cambios en la dieta y el entrenamiento. Sus videos mostraban el desarrollo del desafío, sus reflexiones y las modificaciones que realizaba durante el proceso.

El reto se convirtió en uno de los contenidos más vistos de su canal y fue ampliamente comentado por seguidores y otros creadores de contenido enfocados en salud y nutrición. Desde entonces, muchos de sus videos continuaron abordando temas relacionados con bienestar integral y la relación entre ciencia y fitness.

Stephanie Buttermore / Instagram

¿Por qué Stephanie Buttermore se había alejado de redes sociales?

En marzo de 2024, Stephanie Buttermore anunció que tomaría un descanso temporal de las redes sociales con el objetivo de priorizar su salud mental. En ese momento explicó que estaba atravesando episodios de ansiedad que describió como debilitantes.

En su mensaje señaló que el alejamiento del entorno digital le permitió experimentar una mejoría significativa en su bienestar. La creadora de contenido indicó que ese proceso formaba parte de una etapa personal enfocada en recuperar estabilidad emocional.

Después de ese anuncio, su actividad en redes sociales se redujo considerablemente. Su última aparición pública en plataformas digitales fue una fotografía compartida por Jeff Nippard durante el Día de San Valentín, en la que ambos aparecen juntos.

Posteriormente en un comunicado publicado en redes sociales por el equipo de trabajo de su prometido, el entrenador e influencer canadiense Jeff Nippard se dio a conocer la muerte de la influencer.

“Con profundo pesar, compartimos el repentino fallecimiento de Stephanie, prometida y compañera de Jeff durante diez años”, se lee.

“Como muchos saben, Stephanie era muy importante para Jeff. La recordaremos por su calidez y compasión, su amor por su familia y su investigación de doctorado sobre el cáncer de ovario. Les pedimos que nos respeten su privacidad mientras afrontamos esta trágica pérdida. Gracias por su comprensión y apoyo durante este difícil momento” Jeff Nippard

Tras confirmarse su fallecimiento, miembros de la comunidad fitness comenzaron a compartir mensajes recordando su trabajo y el impacto que tuvo en quienes seguían su contenido sobre salud y entrenamiento.

Entre las reacciones destacó la de la influencer conocida como Buff Bunny, quien publicó un mensaje en redes sociales tras conocerse la noticia. Además, numerosos seguidores han utilizado publicaciones anteriores de Buttermore para expresar condolencias y compartir recuerdos relacionados con su contenido.

Hasta el momento, no se han difundido más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento de la creadora de contenido. Su familia y su círculo cercano continúan solicitando respeto a la privacidad mientras atraviesan este momento.

