¿Pati Chapoy habló de su muerte? La líder de Ventaneando revela cómo quiere morir y ¿ya piensa en el retiro?

La periodista de espectáculos Pati Chapoy volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no fue por una polémica del mundo del espectáculo, sino por algo mucho más personal: su propia muerte.

Durante una charla con Yordi Rosado, la conductora de Ventaneando habló con sorprendente naturalidad sobre el final de su vida, un tema que, lejos de incomodarla, abordó con humor, filosofía y hasta cierta tranquilidad.

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre su muerte?

Durante la conversación, Pati Chapoy habló sin rodeos sobre la muerte, un tema que muchos prefieren evitar, pero que para ella forma parte natural de la vida.

Antes incluso de que el conductor terminara su pregunta, la periodista respondió con franqueza:

“¿Que si he pensado en mi muerte? ¡Claro que sí!” Pati Chapoy

La conductora explicó que su forma de ver la vida cambió desde que adoptó el budismo, una filosofía que, según ha contado, practica desde hace aproximadamente quince años. Dentro de esta corriente espiritual, uno de los principios centrales es aceptar el cambio constante, incluyendo el paso inevitable de la vida a la muerte.

Para Chapoy, entender ese proceso ha sido clave para vivir con menos miedo y más aceptación. Desde su perspectiva, el deterioro físico es algo natural que ocurre día con día.

“Todos los días nos estamos deteriorando. Eso es inevitable”. Pati Chapoy

Lejos de dramatizar el tema, la periodista lo abordó con una mezcla de serenidad y humor, lo que terminó sorprendiendo a muchos de sus seguidores.

¿Cómo imagina Pati Chapoy su futuro fuera de ‘Ventaneando’?

Aunque muchos creen que ya piensa en despedirse de la televisión, Pati Chapoy dejó muy claro que retirarse no está entre sus planes inmediatos. Sin embargo, confesó que el día que deje Ventaneando no quiere hacer absolutamente nada.

“Nada”, respondió tajante cuando le preguntaron qué hará cuando deje el programa.

La periodista recordó que ya siente el paso de los años, algo que no la deprime, pero sí ha cambiado su ritmo de vida y su energía.

Pati Chapoy “Tengo 76 años. Ya me cuesta mucho trabajo andar del tingo al tango”

También compartió que su vida diaria es mucho más tranquila de lo que la gente podría imaginar: llega a su casa, lee, observa sus plantas y hasta se pone a podarlas ella misma.

“Saco mi cuchillo y empiezo a podar las plantas de mi casa, a tejer, acomodar cajones”, contó entre risas.

¿Cómo quiere morir Pati Chapoy? Su inesperada confesión

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando Pati Chapoy habló abiertamente de cómo le gustaría que fuera su muerte.

“Yo me quiero morir de un infarto. Es lo más rápido. Vámonos, órale...”. Pati Chapoy

Sin embargo, también aclaró que preferiría no morir dormida

“Pero no dormida porque yo siempre he dicho que la noticia de mi muerte no me la van a ganar; entonces puede ser en el foro”. Pati Chapoy

La conductora incluso recordó al actor Eduardo Palomo, quien murió de manera súbita en 2003, para ilustrar el tipo de partida que desea tener: “Morirme como Eduardo Palomo, con una carcajada”.

Este comentario desató toda clase de reacciones en redes sociales, especialmente entre quienes crecieron viéndola en televisión y sienten que Pati es una figura eterna en el mundo del espectáculo mexicano.

