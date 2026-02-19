¿Pati Chapoy presintió la muerte de Daniel Bisogno?: ¡Pedro Sola comparte fuerte revelación!

Este viernes 20 de febrero se conmemora el primer aniversario luctuoso de Daniel Bisogno, actor y conductor de ‘Ventaneando’. Sus amigos, colegas y familiares recuerdan la ausencia de Bisogno, quien sufrió varias crisis de salud en sus últimos años.

Su muerte sin duda fue un golpe duro para la industria del entretenimiento, en la cual el presentador y actor de teatro formó parte tras varios años de carrera. Ahora sale a luz una nueva confesión en la cual Pedro Sola afirma que Pati Chapoy presintió la muerte de Daniel Bisogno.

Mira: Aniversario luctuoso de Daniel Bisogno: Lo que Pedro Sola jamás le perdonó y la pelea más fuerte que tuvieron

Daniel Bisogno / Redes sociales

¿De qué murió Daniel Bisogno?

Desde mayo de 2023, Daniel enfrentó graves problemas de salud. Todo comenzó con una cirugía de emergencia por várices esofágicas. En junio de ese año, reveló que sus complicaciones iniciaron años atrás, tras un tratamiento para bajar de peso. En octubre de 2023, fue operado de urgencia de la vesícula.

En una entrevista con Yordi Rosado, Daniel confesó que meses antes de su hospitalización ya se sentía mal, pero los médicos no encontraban la causa. En ese momento, pensó que podía morir y se despidió de su hija, pidiendo una oportunidad para seguir adelante por ella.

Para febrero de 2024, Pati Chapoy informó que Daniel había sido hospitalizado nuevamente por una infección en los pulmones. Estuvo 20 días intubado. En septiembre de 2024, recibió un trasplante de hígado tras sufrir un daño irreversible a consecuencia de la infección pulmonar y la falla hepática que lo aquejaba.

Todo iba mejor, pero noviembre de 2024, Daniel se sintió mal camino a TV Azteca. Desafortunadamente, le detectaron problemas en las vías biliares. Y pese a que salió del hospital, para febrero de 2025, fue hospitalizado nuevamente, se decía que la causa era una trombosis pulmonar y otros problemas de salud. Sin embargo, su hermano Alex B. desmintió la trombosis pulmonar y dio a conocer que en realidad estaban luchando contra una bacteria, la situación era compleja.

Y eso no fue todo, el 18 de febrero, una persona allegada a la familia Bisogno confesó en exclusiva a TVNotas que Daniel ya presentaba una falla multiorgánica, pues no funcionaban su hígado, riñones y pulmones. Además, una infección en la sangre lo aquejaba, razón por la cual finalmente murió el pasado 20 de febrero de 2025.

Mira: Hermano de Daniel Bisogno revela el mayor miedo del conductor de ‘Ventaneando’ ¡No solo era la muerte!

Pati Chapoy y Daniel Bisogno / IG: @bisognodaniel / @chapoypati

¿Qué dijo Pedro Sola sobre el presentimiento que tuvo Pati Chapoy sobre la muerte de Daniel Bisogno?

A pesar de lo delicado que llegó a estar Daniel Bisogno, Pedro Sola confesó en entrevista para “Sale el Sol” que nunca imaginó que el conductor pudiera morir. Tras haber superado múltiples hospitalizaciones, el también presentador aseguró que mantenía la esperanza de que, una vez más, lograría recuperarse.

Sin embargo, reconoció que Pati Chapoy tenía una sensación muy distinta sobre la gravedad de su estado de salud.

“Al final estaba muy grave, pero yo nunca pensé que se fuera a morir, pero a mí un día Pati me dijo: ‘¿Sabes qué Pedrito, yo no creo que Daniel vaya salir de esta’”, comentó Pedro Sola.

Freddy Ortega y Ariel Miramontes RECUERDAN con CARIÑO a Daniel Bisogno #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut#SaleElSolTV pic.twitter.com/EREpYwNAxj — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) February 19, 2026

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre las llamadas pérdidas de Daniel Bisogno?

Recordemos que anteriormente, Alex Bisogno el hermano de Daniel confesó que Pati Chapoy reportó llamadas pérdidas del celular de Daniel Bisogno, días después de su muerte.

Según Alex, un día se quedó con el celular de Daniel, resguardado en su hogar, ya que contenía información importante. Pero fue lo que sucedió a continuación lo que hizo que el misterio se profundizara.

El teléfono estaba perfectamente guardado en su casa. Sin embargo, días después, recibió una inquietante llamada de Yari González, productora de Ventaneando. “Oye, Pati te andaba... Dice Pati que si necesitas algo porque tiene tres llamadas perdidas del celular de Daniel”, comentó a Radio Fórmula.

Alex, completamente sorprendido, le explicó que el celular estaba bajo su custodia y que, además, no había estado en casa para que alguien lo pudiera haber usado. “No es posible”, le dijo. “Ese día me fui a un concierto, no, no puede ser”. Pero la historia no terminó ahí.

Yari, casi al borde del llanto, insistió: "¿Seguro no marcaste tú?”. El hermano de Daniel reafirmó que no había sido él, ni nadie más, quien había tocado el celular. Tres llamadas fueron realizadas desde el teléfono de Daniel, algo que parecía imposible.

“Me quedé helado. ¿Tres llamadas del celular de Daniel? No puede ser”, continuó Alex. “Yari casi se pone a llorar: '¿No marcaste tú?’. A mí, sinceramente, no me da miedo”.

Mira:¿Daniel Bisogno murió por VIH? Filtran supuesto diagnóstico médico del conductor de ‘Ventaneando’