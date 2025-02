Pedro Sola y Linet Puente reaccionan a la muerte de Daniel Bisogno: emotivos recuerdos y homenaje en VLA

A sus 51 años, Daniel Bisogno perdió la vida tras una intensa lucha por su salud en un hospital al sur de la Ciudad de México. La noticia impactó profundamente a sus seguidores y colegas, quienes han expresado su dolor y cariño en emotivos mensajes.

Pedro Sola recuerda la trayectoria y personalidad de Daniel Bisogno

Durante un emotivo homenaje en el programa ‘Venga la alegría’, Pedro Sola compartió anécdotas sobre su relación con Daniel Bisogno, destacando su personalidad y talento innato. Sola recordó cómo Bisogno llegó a ‘Ventaneando’ gracias a una recomendación suya: “Lo conocí en un programa de radio en donde participaba. Al terminar, me dijo que quería conocer a Pati Chapoy y le dije: ‘Sube al coche y vamos’. Se lo presenté y, desde ese día, comenzó su camino en ‘Ventaneando’”.

Pedro Sola destacó la habilidad de Bisogno para la comedia y la comunicación: “Al día siguiente de su primera participación, vimos el programa y realmente Daniel se había llevado el programa completo porque tenía una habilidad para la broma y la comunicación”.

El conductor también compartió cómo la personalidad de Bisogno cambiaba frente a las cámaras: “En la vida real era tranquilo, taciturno, serio y educado. Pero cuando le ponían una cámara enfrente o se subía a un escenario, se convertía en el Daniel Bisogno que todo el mundo conoce”.

La última visita de Pedro Sola al hospital a Daniel Bisogno

Conmovido, Pedro Sola recordó la última vez que visitó a Daniel en el hospital, describiendo su esperanza de verlo recuperado: “Un día fui al hospital y subí a verlo. Esa vez estaba animoso, platicador y había recuperado un poco de peso. Estuvimos ahí como una hora, y esa fue la última vez que lo vi”.

Sin embargo, confesó que en su última visita no se atrevió a entrar: “Fui al hospital hace una semana y pensé en subir, pero ya no me atreví. No sé si por miedo a verlo deteriorado o por egoísmo de no querer sentirme mal, pero siempre estuve al pendiente”.

Linet Puente: “Daniel Bisogno era parte de mi familia”

Linet Puente, también compañera de Daniel Bisogno en ‘Ventaneando’, expresó su dolor y recordó las enseñanzas que le dejó su colega: “La familia de Azteca siempre ha sido muy unida, y particularmente la de ‘Ventaneando’. A veces nos critican por ser tan cercanos y no permitir que nadie más entre. Cuando alguien sale, es muy difícil, y con alguien tan icónico como Daniel, ha sido devastador”.

Puente destacó las lecciones de vida que aprendió de él: “Daniel me enseñó que, sin importar lo que estés viviendo, siempre hay que salir a sonreír y mantener el ánimo en alto”.

YouTube: Ventaneando

Con evidente nostalgia, Linet recordó sus primeros días en el programa: “Cuando entré a la sala de ‘Ventaneando’, no solo era sentarse, sino hacer química con los demás conductores. Gracias a que logré ese clic con Daniel, pude mantenerme ahí. Me enseñó demasiado, y su risa y su forma de ser me acompañarán siempre”.

También mencionó los momentos personales que compartieron: “Vivimos muchas cosas personales: el crecimiento de nuestros hijos, nuestras separaciones... Es un vacío que nadie podrá llenar”.

El legado de Daniel Bisogno en la televisión mexicana

El fallecimiento de Daniel Bisogno deja un vacío en el mundo del espectáculo y en el corazón de sus seres queridos. Su carisma, talento y personalidad única lo convirtieron en uno de los conductores más icónicos de la televisión mexicana.

La industria del entretenimiento y sus compañeros de trabajo lo recordarán no solo por su habilidad en la comedia y la comunicación, sino también por su capacidad para enfrentar las adversidades con una sonrisa.

Con su partida, el legado de Daniel Bisogno perdura en la memoria de sus seguidores y colegas. Pedro Sola y Linet Puente han compartido emotivos testimonios que reflejan el cariño y respeto que siempre le tuvieron.

