Pedro Sola cumple 78 años: Su trayectoria y las polémicas que han marcado su carrera

Este martes 28 de enero, Pedro Sola celebró su cumpleaños número 78 rodeado de sus compañeros de “Ventaneando”. Durante la emisión del programa, Pati Chapoy, Mónica Castañeda y Rosario Murrieta le rindieron un homenaje con globos, pastel y palabras de agradecimiento. El conductor, visiblemente emocionado, expresó su gratitud al público y reflexionó sobre la importancia de envejecer con dignidad. “Siempre debemos sentirnos orgullosos de nuestra edad”, comentó.

¿Quién es Pedro Sola?

Pedro Sola, nacido el 28 de enero de 1947 en Veracruz, es economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su carrera en televisión comenzó en 1996, cuando Pati Chapoy lo invitó a formar parte de “Ventaneando”. Desde entonces, se ha consolidado como una figura clave en la televisión de espectáculos en México.

El encontronazo de Pedro Sola con El Escorpión Dorado

Uno de los episodios más comentados en la carrera de Pedro Sola fue su enfrentamiento con el Escorpión dorado, personaje interpretado por el influencer Alex Montiel. La tensión entre ambos se hizo evidente cuando Sola, incómodo con la actitud irreverente del personaje, decidió abandonar el foro de “Ventaneando” durante una entrevista. “No me gusta estar cerca de él”, expresó el conductor.

Pese a la controversia, ambos lograron reconciliarse y grabaron juntos un video para el canal de YouTube de El Escorpión Dorado, en la sección “Al Volante”. La colaboración sirvió para demostrar que, a pesar de sus diferencias, podían convivir en un espacio de entretenimiento.

Pedro Sola: El error con la mayonesa que le costó caro

Uno de los momentos más virales en la historia de Pedro Sola ocurrió en 2007, cuando durante un comercial en vivo mencionó la marca equivocada de mayonesa. En lugar de decir “Hellmann’s”, mencionó “McCormick”, lo que le costó una fuerte sanción económica por parte de la empresa.

“Para mí fue muy vergonzoso porque estás en una empresa donde los anuncios son parte fundamental del negocio. Tuve que pagar 75 mil pesos que me descontaron de la quincena. Pensé que me iban a correr, pero afortunadamente no fue así”, recordó en una entrevista con Aurora Valle.

El video del error se viralizó años después, convirtiéndose en un referente de la cultura pop mexicana y en uno de los momentos más recordados de “Ventaneando”.

Pedro Sola arremete contra William Valdés

Otra controversia en la que Pedro Sola estuvo envuelto fue su comentario sobre el despido de William Valdés de “Venga la alegría” a finales de 2022. Luego de que surgieran rumores sobre el futuro del conductor en TV Azteca, Sola publicó un tuit que decía: “Es claro que no, ¿qué va a hacer?”.

El comentario generó reacciones divididas en redes sociales. Algunos usuarios lo criticaron, argumentando que “Pedro sigue en la televisión gracias a Pati Chapoy”, mientras que otros defendieron su opinión sobre la salida de Valdés.

Por su parte, William Valdés respondió: “Pedrito Sola por poner un tuit así jamás me va a afectar, porque la verdad es una tontería. La vida da muchas vueltas, tengo 28 años y un futuro por delante”.

Pedro Sola, un personaje entrañable y polémico

A lo largo de su carrera, Pedro Sola ha demostrado que su autenticidad lo ha convertido en una de las personalidades más queridas de la televisión mexicana. Sus polémicas, lejos de afectarlo, han fortalecido su imagen y lo han mantenido vigente en la opinión pública. Con 78 años de edad, sigue siendo una figura indispensable en el mundo del entretenimiento.