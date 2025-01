Pedrito Sola sufre aparatoso accidente; este es su estado de salud

Pedrito Sola encendió las alarmas en redes sociales por su reciente anuncio. El conductor de ‘Ventaneando’ dio a conocer al público que sufrió un lamentable accidente.

El también conocido como ‘Tío Pedrito’ causó conmoción a los televidentes luego de presentarse en el programa de espectáculos con un bastón. ¿Qué le pasó?

Pedrito Sola sufrió un percance que lo dejó lastimado de diversas partes de su cuerpo. / IG: @tiopedritosola

¿Qué le pasó a Pedro Sola? Accidente lo deja usando bastón

En la más reciente transmisión de ‘Ventaneando’, Pedro causó revuelo entre sus compañeros luego de que se apoyó de un bastón para poder caminar. La situación causó tanta sorpresa que contó el terrible incidente que protagonizó en un centro comercial.

Sola comentó a las cámaras que, el pasado fin de semana, sufrió una caída mientras se encontraba en pleno paseo en una plaza. Comentó que se le atoró el pie en un escalón y “se fue de boca”.

“El sábado me fui de bruces en un centro comercial… Había un escalón pintado de amarillo, muy brilloso, yo llevaba tenis y se me atora en la parte de la entrada del escalón y me voy de boca. Primero pegué con la rodilla, después me di con las manos, pero me fui de boca el impulso me llevó, me rompí el diente y me rompí el labio”. Pedro Sola

Después, detalló los malestares que le dejó esta lamentable situación. ¿Se encuentra bien de salud?

Pedrito Sola sufrió un percance que lo dejó lastimado de diversas partes de su cuerpo. / IG: @tiopedritosola

¿Cuál es el estado de salud de Pedro Sola?

El economista también indicó que se rompió un diente y tiene un moretón en la costilla. Sin embargo, tranquilizó a la audiencia con la noticia de que la situación no pasó a mayores.

“Me rompí un diente, el labio, tengo un moretón en una costilla… Estoy bien, nada más me duele mucho la rodilla para caminar, entonces, traigo mi bastón que me llevo a los viajes”, comentó.

Pedrito Sola / IG: @tiopedritosola / @syntekoficial

Agregó: “Me revisé yo, se me hizo un chichón en la rodilla… No pasó nada… Hoy en la tarde voy a ver al doctor. Tengo un moretón abajo de un pezón… Yo tenía un amigo que decía: ‘Los ancianos nos morimos de las 3 C, las caídas, la caca y el catarro’. Y, es cierto, o te caes y ya de ahí te vas al panteón. Afortunadamente, estoy bien. A ver qué me dicen, me duele mucho la rodilla”.

Finalmente, Pedrito Sola comentó que ya había hablado con su médico, quien le dijo qué tomarse para el dolor. Por esta razón, no consideraría una revisión más a fondo, pero aún así acudirá al doctor.

Sin duda, el famoso conductor preocupó a todos por su accidente. Sin embargo, se espera que en los próximos días comparta más actualizaciones sobre su estado de salud.