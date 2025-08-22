Muere exguitarrista de Mastodon a los 51 años, en un trágico accidente de motocicleta

La comunidad musical se encuentra de luto tras la muerte de Brent Hinds, cofundador y exguitarrista de la banda de metal ganadora de un Grammy, Mastodon. Según los primeros reportes, Hinds perdió la vida el miércoles 20 de agosto en un accidente de motocicleta en Atlanta. Te contamos todo sobre su lastimoso deceso.

¿Cómo anunciaron la muerte de Brent Hinds, exguitarrista Mastodon?

El guitarrista Brent Hinds, quien murió a los 51 años, fue fundamental en la creación del sonido único de ‘Mastodon’ desde que la banda se formó en 2000 junto a Troy Sanders, Bill Kelliher y Brann Dailor.

La noticia de su deceso fue anunciada por su banda Mastodon a través de redes sociales. La agrupación confirmó que el exguitarrista perdió la vida en un trágico accidente.

“Estamos en un estado de tristeza y dolor incomprensibles… Anoche Brent Hinds murió a causa de un trágico accidente. Estamos desconsolados, impactados y aún tratando de procesar la pérdida de esta fuerza creativa con quien compartimos tantos triunfos, hitos y la creación de música que ha tocado los corazones de muchísimas personas. Nuestros pensamientos están con la familia, amigos y fans de Brent. En este momento, les pedimos por favor que respeten la privacidad de todos durante este difícil periodo.Descansa en paz, Brent”, se lee en su publicación de Instagram.

Brent Hinds, exguitarrista de Mastodon, muere en trágico accidente a los 51 años. / Redes sociales

¿De qué murió Brent Hinds, exguitarrista de Mastodon?

Brent Hinds murió a consecuencia de un accidente de tránsito mientras conducía su motocicleta. Tenía 51 años y se encontraba en plena actividad artística y musical.

Según la prensa local, el músico fue declarado muerto en el lugar del accidente por los servicios de emergencia que acudieron rápidamente tras el choque. Asimismo, el médico forense del condado de Fulton y la policía de Atlanta señalaron que Hinds falleció de forma instantánea por el impacto que recibió.

Según los informes oficiales, Brent Hinds conducía su Harley-Davidson cerca de la intersección de Memorial Drive y Boulevard, cuando un SUV BMW, cuyo conductor no cedió el paso al girar, colisionó con él. La conductora del vehículo permaneció en el lugar del accidente y está cooperando con la investigación. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, Hinds fue declarado muerto a los pocos minutos.

¿Quién fue Brent Hinds y cuál era su trayectoria musical?

Brent Hinds fue una figura central del metal moderno. En el año 2000, junto con Troy Sanders, Brann Dailor y Bill Kelliher, fundó Mastodon, banda que rápidamente se destacó por su fusión de sludge metal y rock progresivo y que se convirtió en un referente del género.

Su pasión y talento lo llevó a ser reconocido tanto de la crítica, como de los fanáticos. Además de Mastodon, Hinds desarrolló proyectos alternos como Fiend without a face, Giraffe tongue Orchestra y West End Motel, demostrando su versatilidad como guitarrista.

La banda también ganó su primer Grammy en 2017 a la “Mejor interpretación de metal” por la canción “Sultan’s curse”, consolidando la influencia de Hinds en la industria musical.

En marzo de 2025, Mastodon anunció que Hinds y la banda habían decidido separarse de mutuo acuerdo, aunque el músico había expresado públicamente cierto descontento con sus excompañeros en meses recientes.

