Ernesto Barajas funeral: Difunden primera foto del último adiós del cantante de Enigma norteño

El regional mexicano sigue de luto por la muerte de Ernesto Barajas, cantante y fundador de Enigma norteño, quien fue asesinado a balazos la tarde del 19 de agosto en Zapopan, Jalisco, a los 38 años de edad. En medio de las investigaciones sobre su deceso, los seres queridos del famoso le dieron el último adiós en su funeral.

La industria de la música sigue conmocionada con la noticia del asesinato de Ernesto Barajas, cantante de ‘Enigma norteño’. En esta ocasión, la periodista Claudia Peralta compartió más detalles sobre el funeral del músico. Aquí te contamos sobre su último adiós.

Ernesto Barajas fue asesinado en Guadalajara / Redes sociales

Te puede interesar: ¿Mhoni Vidente predijo el trágico asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño? VIDEO

¿De qué murió Ernesto Barajas, cantante de Enigma norteño, el 19 de agosto del 2025?

De acuerdo con la creadora de contenido de espectáculos Chamonic, Ernesto Barajas fue asesinado mientras se encontraba en una pensión de autos. Supuestamente, dos hombres armados a bordo de una motocicleta lo atacaron directamente. En el lugar también perdió la vida un acompañante masculino, mientras que una mujer resultó herida de gravedad.

Según lo señalado por Chamonic, la familia de Ernesto se habría mudado a Guadalajara después de supuestamente enfrentar advertencias en su ciudad natal, Culiacán, Sinaloa.

Ernesto Barajas revela los últimos momentos del cantante / Redes sociales

“Según me dicen, esto sucedió en la colonia Arenales Tapatíos de Zapopan. Dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron a una pensión de vehículos ubicada sobre la calle Francisco I. Madero al cruce con Arenales y dispararon en contra de dos hombres y una mujer. Ernesto murió y uno de sus acompañantes”, reportó Chamonic.

Mientras las investigaciones sobre su muerte siguen en curso, usuarios de redes sociales y colegas de Ernesto Barajas expresaron su pesar, recordaron su legado musical y enviaron mensajes de apoyo a su familia para ayudarles a sobrellevar la pérdida.

No te pierdas: Muere cantante a los 50 años; llevaba meses hospitalizada tras ser diagnosticada con cáncer

¿Cómo fue el funeral de Ernesto Barajas, cantante de ‘Enigma norteño’?

La noticia del asesinato del cantante causó conmoción, dado que era muy querido entre sus seguidores y diversas personalidades de la industria. Por esta razón, llamó totalmente la atención la primera foto que se difundió del funeral de Ernesto Barajas, intérprete de ‘Hay niveles’.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista de espectáculos Claudia Peralta publicó una foto del último adiós de Barajas. En esta imagen se puede ver el féretro del cantante lleno de arreglos florales, al rededor de este algunas coronas de rosas con mensajes de sus seres queridos, así como el cuadro del famoso ubicado en un costado.

Según la periodista, el funeral del cantante se realizó en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Informó que la despedida de Ernesto fue privada, con la presencia únicamente de familiares, amigos cercanos y miembros de ‘Enigma norteño’.

Como era natural, los cibernautas no tardaron en reaccionar. Enviaron, nuevamente, sus condolencias a la familia de Ernesto Barajas en este difícil duelo que enfrentarían.

Así lo publicaron:

Mira: Le arrebatan la vida a Valeria Márquez, TikToker mexicana, en pleno en vivo; filtran video

¿Quién fue Ernesto Barajas, cantante de ‘Enigma norteño’, que fue asesinado a balazos en Guadalajara?

Ernesto Barajas, originario de Culiacán, Sinaloa, fue un cantante de regional mexicano y fundador de la agrupación Enigma norteño, creada en 2004. Al momento de su fallecimiento contaba con 38 años de edad. Algunos de sus éxitos más reconocidos son:

Quemándose un gallito

Hello Kitty

Háganse a un lado

No estoy perdiendo nada

Álbum JGL

El deportivo

Con el paso del tiempo, la banda que lideraba alcanzó gran proyección tanto en México como en Estados Unidos. Se consolidó como una de las más representativas del género. Su trayectoria incluyó colaboraciones con agrupaciones de renombre como Fuerza Regida y Grupo Firme, además de éxitos que se volvieron referentes dentro del regional.

En el plano personal, se sabe que Ernesto Barajas estaba casado con Alexis Sillas, con quien formó una familia y tuvo dos hijos.