Tragedia en el regional mexicano: asesinan a tiros a querido cantante que huyó con su familia tras amenazas

El mundo del regional mexicano está en shock tras la muerte de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, baleado en Guadalajara. Su asesinato estaría relacionado con un presunto ajuste de cuentas, pero los detalles siguen envueltos en misterio.

¿Qué le pasó al cantante de Enigma Norteño asesinado tras huir de amenazas?

La lamentable noticia de la muerte de Ernesto Barajas fue difundida este 19 de agosto por la especialista en espectáculos Chamonic, a través de su cuenta de Instagram:

“Me dicen y confirman que lamentablemente Ernesto Barajas fue asesin@d@ en Guadalajara!!! Él se fue con su familia a vivir a Guadalajara después de ser advertido en Culiacán por gente no grata. QEPD”, escribió Chamonic con una imagen del cantante en blanco y negro.

¿De qué murió el cantante de Enigma Norteño?

Según la información disponible, la muerte de Ernesto Barajas se atribuye a un ajuste de cuentas.

Chamonic confirmó que Ernesto fue baleado en la colonia Arenales Tapatíos de Zapopan, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta atacaron a varias personas dentro de una pensión de vehículos ubicada sobre la calle Francisco I. Madero al cruce con Arenales:

Chamonic “Dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron a una pensión de vehículos ubicada sobre la calle Francisco I. Madero al cruce con Arenales y dispararon en contra de dos hombres y una mujer, Ernesto murió y uno de sus acompañantes.”

Hasta el momento, la familia del cantante no ha emitido ningún comunicado y se desconoce dónde descansarán sus restos. La cuenta de X: josuealeexis difundió duras imágenes del crimen.

¿Quién es Ernesto Barajas, el vocalista de Enigma Norteño?

Ernesto Barajas fue un referente del regional mexicano. Además de ser vocalista, tocaba el bajo y fungía como productor y director de Enigma Norteño, agrupación fundada en 2004 que, seis años después, ya contaba con reconocimiento en Estados Unidos. Hace pocas semanas, Barajas presumió en Instagram que sus canciones sonaban en diversas estaciones de radio estadounidenses.

Nacido en Culiacán, Sinaloa, Ernesto ganó popularidad interpretando corridos, un género que también lo expuso a amenazas de grupos del crimen organizado. Entre los éxitos de Enigma Norteño se encuentran:

Mayito gordo

Los lujos del R

Quemándose un Gallito (El Rambo)

Chavo Félix y El ondeado.

Además de la música, Ernesto Barajas mantenía un pódcast llamado “Puntos de vista” en YouTube, donde entrevistaba a figuras del regional mexicano como Tano Elizalde, Chuy Montana, Gabito Ballesteros, Eduin Caz, Marca Registrada, Roberto Tapia y Grupo Arriesgado, explorando historias y polémicas del género.

A través de Instagram, Ernesto compartía su día a día con más de un millón de seguidores. Publicaba fotos junto a su pareja e hijos, además de mostrar sus lujosos autos, fiestas, viajes y presentaciones en concierto. También demostraba su pasión por el fútbol, siendo aficionado de Las Chivas.