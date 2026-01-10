Paulina Rubio vende su mansión en Miami por cifra millonaria: ¿Remate por problemas económicos?

Paulina Rubio se volvió tendencia luego de que se dio a conocer que vendió Villa Ananda, su residencia ubicada en Miami Beach, Estados Unidos, por una cantidad millonaria. La operación inmobiliaria sorprendió porque la propiedad durante años estuvo ligada a la cantante y su vida amorosa.

Paulina Rubio. / Foto: Redes sociales

¿Paulina Rubio vendió su mansión de lujo en Miami?

De acuerdo con información dada a conocer por Ventaneando, el inmueble conocido como Villa Ananda, que perteneció a Paulina Rubio, se encuentra ubicada en West Di Lido Drive, en Miami Beach. El inmueble estaba registrado a nombre de la empresa P Blond Studios Music in Art LLC, sociedad vinculada a la cantante, bajo la cual se manejó la propiedad durante los años en los que formó parte de su patrimonio inmobiliario.

La misma fuente señaló que, tras concretarse la operación, la residencia fue adquirida por Tidal Property Group, una corporación registrada en el estado de Delaware. Esta empresa mantiene relación con inversionistas inmobiliarios de Nueva York, lo que permitió que la transacción se realizara a través de un esquema corporativo.

Paulina Rubio vendió su mansión de lujo, ¿por problemas económicos? / Foto: Facebook: Paulina Rubio

¿Cuánto dinero recibió Paulina Rubio por vender su mansión en Miami?

Paulina Rubio concretó la venta de su residencia en Miami Beach por un monto de 16.8 millones de dólares, cifra con la que logró cubrir en su totalidad los adeudos relacionados con la propiedad antes de cerrar la operación.

De acuerdo con la información disponible, el proceso de venta se realizó una vez que quedaron saldadas las obligaciones pendientes, lo que permitió que la transacción se llevara a cabo sin contratiempos legales. En meses previos, distintos medios internacionales habían señalado que la cantante Paulina Rubio enfrentaba presuntamente problemas económicos y hasta un supuesto desalojo.

La cantante Paulina Rubio. / Foto: Redes sociales

¿Qué problemas legales enfrenta Paulina Rubio?

Paulina Rubio ha enfrentado diversos procesos legales que han sido seguidos de cerca por la opinión pública en los últimos años. Uno de los casos más conocidos es el conflicto legal que mantiene con su expareja, Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate, relacionado con la custodia del hijo que tienen en común. Este proceso se ha prolongado durante años y ha incluido distintas audiencias y resoluciones judiciales tanto en México como en el extranjero.

A este panorama se sumó una acusación por presunta agresión física contra su hijo menor de edad, situación que derivó en nuevas intervenciones legales y que complicó aún más el escenario jurídico de la cantante. El caso ha sido abordado por autoridades competentes y forma parte de los asuntos que actualmente rodean su situación personal y familiar.

Además, Paulina Rubio enfrentó otros problemas de menor escala relacionados con presuntos incumplimientos contractuales, documentados en años anteriores. Entre ellos se encuentra una demanda por el impago de servicios profesionales, la cual no estaría vinculada directamente con los temas inmobiliarios que recientemente salieron a la luz. Estos procesos, aunque distintos entre sí, han mantenido a la intérprete bajo constante atención mediática.

