Paulina Rubio desalojada en Miami, reportan deuda millonaria y daños en su mansión de lujo

Paulina Rubio vuelve a acaparar los titulares, pero esta vez por un inesperado escándalo legal en Miami. La cantante, conocida por su trayectoria musical y su vida mediática, se encuentra en medio de una situación que ha sorprendido a sus seguidores. Esta vez por un problema legal relacionado con una propiedad que rentaba en Miami. La situación ha generado revuelo por la magnitud de la presunta deuda y los daños que habrían sido reportados en la vivienda.

Paulina Rubio / Redes sociales

¿Por qué la cantante Paulina Rubio fue desalojada de una propiedad en Miami?

Segun el periodista Javier Ceriani, Paulina Rubio, la Chica dorada, fue desalojada de una propiedad en Miami después de que su arrendador presentara una demanda alegando que la cantante incumplió con los términos del contrato de alquiler. Según la demanda, Rubio habría dejado de pagar dos meses de renta, sumando alrededor de 70 mil dólares, lo que ya constituiría un incumplimiento contractual.

Además, el arrendador habría señalado que Rubio permaneció 15 días adicionales en la casa luego de la expiración del contrato, sin permiso, lo cual en Florida puede considerarse “ocupación ilegal”. Según lo reportado, la deuda de Paulina Rubio ascendería a más de 110,000 dólares, desglosados de la siguiente manera:



70,000 dólares: correspondientes a dos meses de renta impaga.

35,000 dólares: por los 15 días adicionales que permaneció en la propiedad sin autorización.

5,259 dólares: por reparaciones de daños a la propiedad.

Paulina Rubio / Redes sociales

¿Qué otros problemas enfrenta Paulina Rubio?

Además del caso inmobiliario, Rubio enfrenta otras batallas legales que han sido mediáticas. Uno de los conflictos más destacados es el que mantiene con su expareja Nicolás Vallejo-Nágera (Colate), por la custodia del hijo que tienen en común. Este proceso lleva años y ha involucrado múltiples audiencias judiciales. Además, Rubio ha sido acusada de agresión física a su hijo menor de edad, lo que ha complicado aún más su situación legal.

También ha tenido demandas menores por incumplimientos contractuales, pero éstas se han documentado en años previos. Un ejemplo es una demanda derivada del impago por servicios profesionales, aunque ese caso concreto no parece estar directamente conectado con los más recientes escándalos inmobiliarios. Estas disputas legales han afectado su imagen pública y su estabilidad personal.

Paulina Rubio en problemas legales por denuncia de su hijo. / Instagram: @paulinarubio

¿Qué medidas legales puede tomar Paulina Rubio?

Paulina Rubio podría recurrir a distintas medidas legales para enfrentar la demanda que actualmente se sigue en su contra en Miami. De acuerdo con el portal del Diario AS, la defensa de la cantante buscaría impugnar los montos reclamados por el arrendador, argumentando que los daños a la propiedad están “sobrevalorados” y que parte de la deuda ya fue cubierta.

Además, Rubio tiene la posibilidad de solicitar una mediación o acuerdo extrajudicial para evitar un proceso judicial prolongado.

