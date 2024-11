¡Erik Rubín y Paulina Rubio se reencuentran!

Erik Rubin y Paulina Rubio sorprendieron este miércoles al presumir su reencuentro. Los cantantes protagonizaron uno de los romances más populares de la década de los 90, pero tomaron caminos separados y ahora que ambos están solteros, impresionaron a los internautas al dejarse ver juntos.

Erik y Paulina no estaban completamente solos sino que también los acompañó Benny Ibarra, quien también fue parte del grupo musical Timbiriche donde todos se conocieron cuando eran muy jóvenes y saltaron a la fama.

En la imagen compartida por el cantante se puede ver a los tres comiendo al aire libre y sonriendo, mostrando lo mucho que se estaban divirtiendo. También mostraron el brindis que hicieron y la fresca comida que degustaron.

Benny, Paulina y Erik comieron juntos / Instagram

Se desconoce en dónde fue el encuentro ya que Paulina vive en Estados Unidos y Erik y Benny están actualmente en la obra de teatro ‘Jesucristo Superestrella’ en la Ciudad de México.

Ninguno dio más detalles acerca del reencuentro y si esto podría suponer un regreso del grupo a los escenarios.

Los fans enloquecieron con el reencuentro demostrándolo con numerosos mensajes haciendo referencia a la relación que tuvieron Erik y Paulina hace años y escribieron:

“¿Se imaginan un recalentado mil años después?”, “mío, ese hombre es mío”

“Anda la güera de mariposa rondándolo”

“Me quedé sin una sola palabra”

“Ese hombre siempre fue a medias, pero de ella”

“Sería genial que esta pareja se volviera a unir al fin ellos fueron novios en la juventud”

“Ese hombre es de ella, a medias…. Bien dijo hace tiempo, nada ni nadie me lo quitará”

“Reunión de Timbiriche con la Pau! Siii”

“La producción del reencuentro de timbiriche ‘el adios’ o algo así se llama, la está haciendo Erick, y la idea es juntar a la mayor cantidad de extimbiriches juntos (no en toda la gira pero si a lo largo) y según entiendo fue a ‘platicar’ con ella para negociar que este toda”

Paulina Rubio peleó por el amor de Erik Rubín

Una de las rivalidades más recordadas y comentadas en su momento fue la de Paulina Rubio y Alejandra Guzmán por el amor de Erik Rubín. La rockera dedicó la canción ‘Hey güera’ para lo que pasaba, mientras que la ‘Chica dorada’ lanzó ‘Mío’.

El propio Erik ha contado en entrevistas que tenía ondas con Paulina al ser parte de Timbiriche, pero apareció Alejandra Guzmán y decidió formalizar una relación con ella y esto molestó a Paulina.

Erik Rubín ha sido famoso, además de su carrera como músico y actor, por sus amoríos. / Instagram: @erikrubinoficial/ @laguzmanmx / @paulinarubio

“Paulina una vez me dijo qué onda, ya podemos estar tú y yo y le digo no pues ahorita ando con Alejandra y en ese inter, pues sí teníamos Paulina y yo nuestros quereres, entonces en algún momento para Alejandra no estaba padre, porque fue la que salió bailando, yo me iba de gira y estaba con Paulina, llegaba a México y estaba con Alejandra”, contó.

Paulina harta de la situación le dijo a Erik que terminara con Alejandra, y aunque este le dijo que sí, no fue así porque le cachó sus mentiras debido a que Paulina se plantó afuera de la casa de Alejandra de donde vio salir al cantante a las 6 de la mañana.

Posteriormente Alejandra se dio cuenta de lo que había entre Erik y Paulina porque la cantante pop le dejó un mensaje en la chamarra y al momento de querer un cigarro se la encontró.

Erik Rubín / Instagram: @erikrubinoficial

“(Paulina) me escribió un papelito de te amo y lo guardé en la chamarra y estando yo con Alejandra, le digo pásame los cigarros de la chamarra, ella metió la mano y sacó el papelito de Paulina, entonces Alejandra ya sabía y preguntó quién era esa hija de la chin…”, explicó.

Al verse en medio de las dos, Erik se vio obligado a terminar con Alejandra para estar con Paulina y en su defensa indicó: “Yo creo que puedes estar enamorado de dos personas al mismo tiempo, sí, yo las amaba, creo que sí”.