Paulina Rubio cree que Colate daña a su hijo y exige a las autoridades que ya no pase más tiempo con él

Tal parece que el drama entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo, más conocido como Colate, está lejos de terminar. Luego del pleito que él protagonizó con el hermano de la cantante hace algunas semanas, se reporta que la llamada ‘Chica dorada’ le exigió a las autoridades que su expareja ya no pasara tanto tiempo con el hijo que tienen en común.

Aunque los famosos ya llevan más de una década separados, aún no logran ponerse de acuerdo sobre la custodia del pequeño y, a lo largo de los años, han tenido reuniones en los juzgados para intentar resolver este asunto. Actualmente, el niño convive con ambos padres por orden de la autoridad.

En su momento, el exparticipante de ‘Hotel VIP´ dijo estar preocupado por el bienestar del menor, quien supuestamente ha mostrado síntomas de alguien que quiere quitarse la vida. Por su parte, la cantante ha dicho que su hijo está bien y luchará por él.

Batalla legal entre Paulina Rubio y Colate / Captura de pantalla

Colate no cumple con el dictamen del juez, aseguran

Según información del programa ‘El gordo y la flaca’, el juez ordenó recientemente que se le asignara un tutor al niño para monitorear su bienestar. El costo por los servicios de esta persona sería de 5 mil dólares, cantidad que sería pagada por los padres.

Si bien la cantante estuvo de acuerdo en dar los 2 mil 500 dólares que le corresponden, Colate no ha podido ser localizado para pagar lo que le corresponde.

Tanya Cherry, periodista de ‘El gordo y la flaca’ “La corte nombró para el pequeño un guardián, que es una persona designada por la corte para que esté pendiente de todo lo que sucede con el menor. Incluso puede realizar visitas sorpresas a la casa o la escuela. El costo de este guardián lo pagan Paulina y Colate. La cantante estuvo de acuerdo con la decisión del juez, pero Colate no ha sido localizado”

Cabe destacar que este dictamen se realizó después de que Paulina no pudiera recoger a su hijo en España para llevarlo a Miami hace algunas semanas, y, en su lugar, mandara a su hermano, lo que desató un conflicto entre este último y Colate.

¿Por qué Paulina Rubio no quiere que Colate conviva más con su hijo?

Debido a esta situación, así como las constantes peleas que han tenido por la custodia del menor, la intérprete de ‘Ni una sola palabra’ habría solicitado que Colate ya no pase más tiempo con su hijo.

“Paulina y sus abogados han tomado una drástica decisión y es solicitar al juez que Colate ya no tenga tiempo compartido con su hijo y que, por supuesto, no pueda salir del estado de la Florida. Dice Paulina, en los documentos que encontramos en la corte, que la campaña tóxica de Colate para alejar a su hijo de ella, ha causado daño emocional en el niño”, manifestó.

De igual forma, se exigió que se hicieran modificaciones en su acuerdo de divorcio y que Colate costee los honorarios de sus abogados. Según el programa, Paulina inició un proceso legal para que, en caso de que el empresario se niegue a pagar, puedan embargar su casa.

Aparentemente, Colate no ha respondido a los avisos judiciales, lo que estaría inclinando la balanza a favor de la artista.

“El guardián de su hijo ya metió una queja al tribunal, alegando que Colate no coopera en el caso”, indicó.

¿Cuándo será la próxima audiencia de Paulina y Colate?

De acuerdo con el programa, Paulina y Colate tienen una cita en la corte la próxima semana. Aunque no detallaron lo que pasaría si el empresario no se presenta, todo apunta a que, en caso de no hacerlo, la cantante estaría más cerca de ganar el caso y conseguir la custodia completa del menor.

Hasta el momento, Colate no se ha pronunciado ante esta situación. Sin embargo, en reiteradas ocasiones ha sugerido que el pequeño corre riesgo a lado de su madre, llegando a decir que este no quiere vivir con ella.

“Mi lucha es porque quiero cumplir el deseo de mi hijo y seguiré batallando en los juzgados para tal fin. Confío en la Justicia y sé que esta situación no puede alargarse mucho más”, manifestó en su momento.

