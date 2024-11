Hermano de Paulina Rubio protagoniza fuerte discusión en público con Colate ¡La policía tuvo que intervenir!

Pese a que ya llevan varios años separados, Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera, ‘Colate’, siguen en polémica por la custodia del hijo que tienen en común. En esta ocasión, la expareja vuelve a dar de qué hablar por una fuerte pelea entre el empresario y el hermano de la cantante.

Esta situación se da a casi tres meses de que se diera a conocer que la ‘Chica dorada’ solicitó una audiencia de emergencia, alegando que ‘Colate’ no le regresó al hijo que tienen en común en la fecha que habían establecido, tras unas vacaciones en España.

En respuesta a esto, el español aseguró que su única intención era proteger a su hijo, quien, aparentemente, habría presentado tendencias de una persona que desea qu¡t4rse la vida.

Toda esta controversia está lejos de llegar a su fin, pues, recientemente, ‘Colate’ y el hermano de Paulina Rubio, Enrique, fueron captados teniendo una fuerte pelea con relación al menor.

Te podría interesar: Colate no quiere que su hijo regrese con Paulina Rubio; cree que su vida está en peligro

Así fue la pelea entre ‘Colate’ y el hermano de Paulina Rubio

Todo el conflicto se suscitó después de que Paulina Rubio no se presentara a recoger a su hijo, tal como lo tenía apalabrado con ‘Colate’, y, en su lugar, mandara a su hermano.

De acuerdo con información de diversos medios, la cantante y el empresario habían pactado verse cerca de la estación del AVE de Segovia para que este pudiera darle al menor.

No obstante, el pequeño reaccionó de mala manera al no ver a su madre y, entre lágrimas, le pidió a su padre que no lo dejara ir, lo que habría desatado la pelea entre Colate y su excuñado.

En el video del conflicto, se puede ver que el empresario, de manera molesta, le dice a Enrique que Paulina debía estar allí para llevarse al menor.

No te pierdas: Paulina Rubio le dedica emotivo mensaje a su madre, Susana Dosamantes, a dos años de su partida

“La madre me había avisado que iba a estar aquí. Tengo siete abogados. Tengo un email de la madre diciendo que tengo que estar aquí. Yo estoy aquí, me lo ha pedido la madre y estoy cumpliendo. Pues me avisa: ‘Que he perdido el vuelo’”. Colate

Si bien la esposa de Enrique, quien también estaba presente, trató de calmar la situación, Colate expresó que “no habla con la seguridad”, comentario que enfureció al hermano de la cantante.

Entre dimes y diretes, el español dejó claro que el niño solo se iría con su madre. Si bien el clip no muestra más, algunos medios reportaron que la policía tuvo que intervenir para que el conflicto no llegara a algo físico.

Captura de pantalla

‘Colate’ no quiere que el menor viva con Paulina Rubio

Según información de ‘Ventantaneando’, Colate desea ir a juicio tras este incidente, pues sospecha que Paulina no trata bien al menor.

“Colate y su equipo de abogados van a iniciar, de nueva cuenta, un asunto jurídico porque no les gusta cómo se está llevando la relación, no entre ellos. Para Colate, es una llamada de atención para que se revise el estado emocional del niño”, señaló Linet Puente.

Si bien la intérprete de ‘Mío’ no ha dado declaraciones al respecto, en varias ocasiones ha dejado claro que luchará para obtener la custodia de su hijo, sin importar las acusaciones de su ex.

Mira: Conductores de Ventaneando critican a Paulina Rubio por polémica con músico: dicen que es “iracunda”