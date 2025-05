¿Paulina Rubio podría ir a la cárcel por presunto maltrato a su hijo? Esto se sabe

Un nuevo capítulo se cierne en la guerra entre Paulina Rubio y su expareja, Nicolás Vallejo-Nájera ‘Colate’. Y es que la llamada ‘Chica dorada’ ha sido señalada de, presuntamente, maltratar a su hijo.

De acuerdo con los primeros reportes, los abogados de la cantante y el empresario se enfrentaron en una corte de Miami durante la mañana de este 22 de mayo, para tratar este asunto.

Paulina Rubio / Redes sociales

Te podría interesar: Paulina Rubio no regresa a Timbiriche, pero sí a la televisión con nueva serie de Max y elenco estrella

¿Paulina Rubio golpeó a su hijo?

Según información del periodista Javier Ceriani, Paulina Rubio agredió físicamente a su hijo mayor después de que este se negara a darle su teléfono, el cual sería el único medio que tiene para comunicarse con su padre, ‘Colate’.

Javier Ceriani “Zafarrancho de juicio esta mañana. Paulina, supuesta y alegadamente, le habría pegado al niño, le manoteó, le sacó el teléfono. Era la única comunicación que tenía con su papá. El niño entró en caos”.

Al parecer, la nana del menor se habría dado cuenta de esta situación y llamó al 911. Tras esto, la policía, presuntamente, llegó a casa de la celebridad para ver lo que estaba pasando.

Durante la audiencia, se mencionó que el niño, presuntamente, sentiría que su madre “está enojada con él” y “lo ataca constantemente”, por lo que ha pedido vivir con su padre en España.

“Cuando le quita el teléfono, todo explota. Me mandó una foto con una marca roja en la espalda. Yo no estaba allí, así que no sé exactamente qué pasó, pero el niño se comunica conmigo, con su padre y con la policía. El niño quiere vivir con padre”, expresó Amber Glasper, quien supuestamente es la guardiana legal del menor.

¿Paulina Rubio podría ir a la cárcel por presunto maltrato?

Si bien no se mencionó si habrá alguna consecuencia legal para Paulina Rubio por, presuntamente, golpear a su hijo, según Glasper existe la posibilidad de que perdiera derechos sobre el menor, quien supuestamente insiste en querer irse con su papá a España.

Por otra parte, el abogado de ‘Colate’ asegura que su cliente no ha podido hablar con su hijo tras el incidente con su madre: “La semana pasada (el hijo de Colate) fue golpeado por su madre. La policía intervino. Hay una investigación abierta. Todo esto está en nuestra solicitud de reubicación”, indicó.

En respuesta a esto, la defensa de Paulina sostuvo que lo sucedido fue una “medida disciplinaria” que ha sido “sacada de contexto”, y afirmó que se podrá llegar a una decisión sobre la custodia del menor tras tomar una terapia familiar.

Hasta el momento, ni Paulina o ‘Colate’ han dado declaraciones oficiales sobre este asunto. No obstante, se sabe que han tenido problemas relacionados con la custodia del menor.

Paulina Rubio / Redes sociales

Checa: Paulina Rubio cree que Colate daña a su hijo y exige a las autoridades que ya no pase más tiempo con él

¿Por qué Paulina Rubio y ‘Colate’ están peleados?

Desde su divorcio en 2014, Paulina Rubio y ‘Colate’ han estado enfrascados en varias disputas legales. En su momento, el empresario inició un proceso legal contra la cantante por no cumplir con el régimen de custodia del hijo que tienen en común.

Asimismo, en 2024, tuvieron un fuerte altercado en el aeropuerto de Madrid. En aquel entonces, se reportó que el pleito había comenzado después de que Rubio se diera cuenta que había olvidado el pasaporte del menor en casa de su ex. Esto derivó en una pelea que, según testigos, necesitó la intervención de la autoridad.

Hace algunas semanas, Paulina Rubio posó con sus hijos en una revista de circulación internacional. De acuerdo con ‘Colate’, no se le pidió la autorización para que su pequeño apareciera, por lo que contemplaba demandar a la cantante.

Mira: Paulina Rubio seguirá luchando por la custodia de sus hijos, pese a acusaciones de sus ex