Conductores de Ventaneando critican a Paulina Rubio por polémica con músico: dicen que es “iracunda”

Durante el pasado fin de semana, Paulina Rubio estuvo en medio de la polémica por haberle gritado a su baterista en el show que ofreció en la Ciudad de México, como parte del ‘90′s Pop Tour All Stars Pride’.

El momento se suscitó mientras interpretaban su sencillo ‘Ni una sola palabra’. La música se desincronizó con la voz de la cantante, quien, visiblemente molesta, culpó al músico por el error.

La celebridad se acercó al baterista y dijo por el micrófono: "¡A ver, batería! ¿Qué ped& cabr&? ¡¿Qué ped&?!”, para luego continuar con su éxito lanzado en 2006.

Por supuesto, el incidente provocó muchas críticas en redes sociales. Incluso, los conductores de ‘Ventaneando’ aprovecharon la emisión más reciente del programa para regañar a la cantante por su actitud.

¿Que pedo cabron? ¿Que pedo? Así fue el regañón de Paulina Rubio a su baterista.

Conductores de ‘Ventaneando’ se le van con todo Paulina Rubio; afirman que no canta bien

Tras dar la nota del bochornoso momento, Daniel Bisogno salió en defensa del baterista y afirmó que todo el incidente fue culpa de la cantante, quien, a su considerar, no tiene “buena voz”.

“Mi Paulina, al tener la voz no muy agraciada, canta sobre su propia voz que ya está grabada y secuenciada para que no desafine tanto, porque hasta en los discos sale desafinada. Aquí, mi Paulina se le adelantó la pista con su voz y no la alcanzó nunca”, indicó.

Por su parte, Mónica Castañeda sostuvo que Paulina no tenía “motivos” para insultar al músico: “No tenía razón para hacerlo. Hubo un problema de comunicación, pudo haber detenido la música y decir ‘a ver, arreglemos’”, señaló.

Al retomar la palabra, Daniel aseguró que Rubio no suele ensayar con su equipo antes de un concierto, un detalle que habría desencadenado en la desincronización de la música.

“Mi Paulina nunca sube a ensayar, ese es el problema. El baterista iba bien ensayado y fue al que cag…” Paulina Rubio

Pati Chapoy asegura que Paulina Rubio es “iracunda” y revive impactante anécdota

En tanto, Pati Chapoy señaló que, en algunas ocasiones, Paulina Rubio se le “desata una rabia incontrolable” y recordó la vez en la que, supuestamente, la cantante pateó la puerta de una radiodifusora.

De acuerdo con la periodista de espectáculos, hace algunos años, Paulina fue invitada un programa de EXA, pero, como llegó tarde, no pudo entrar a la cabina, pues estaban en plena grabación de un comercial.

Esto habría enfurecido a la llamada ‘Chica dorada’, quien pateó la puerta de la cabina y hasta le reclamó a los presentes por no “respetarla”.

“Llegó justo con el tiempo comercial y no le abrieron la puerta porque estaban transmitiendo algo. Entonces, montó en cólera y traía unas botas y empezó a patear la puerta de la cabina, de manera que le dejó un hoyo a la puerta. Insultó a todo mundo, que quiénes eran ellos para hacerla esperar”

Pati Chapoy

Para finalizar con la anécdota, comentó que Jessie Cevantes, director de EXA FM, quiso mandarle el video de lo sucedido. Sin embargo, la disquera de Paulina le suplicó que no lo hiciera y aparentemente llegaron a un acuerdo.

