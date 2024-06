El Festival ´I love dance´ se llevó con gran éxito en el Palacio de los Deportes

El festival más importante de música dance con los artistas que marcaron a toda una generación, ´I love dance´, llegó en su cuarta edición al Palacio de los Deportes con un recinto totalmente lleno y que por una noche se convirtió en una de las discotecas más grandes del mundo.

CIUDAD DE MÉXICO, 15 DE JUNIO DE 2024, EVENTO I LOVE DANCE, ASISTE LA BOUCHE, DAISY DEE, LE CLICK, ME Y MY ENTRE OTROS FOTOS: LILIANA CARPIO / Liliana Carpio / TVNotas

Fueron seis horas de duración las de este festival que fue animado por Luisa Carrandi y Fer Mtza, conductores icónicos de las estaciones dance en nuestro país.

¿Qué artistas estuvieron en el ‘I love dance’ 2024?

La velada comenzó con Maxx, Le Click e In-grid, que de inmediato pusieron a bailar a todos los asistentes que coreaban todos sus éxitos.

No mercy también apareció en el escenario y su clásico ´Where do you go´ hizo que retumbara todo el Palacio de los Deportes, mientras que Me&my hizo que nadie dejara de bailar el tema tan pegajoso ´Dub I dub´.

Siguieron Daisy Dee from Technotronic, The Outhere Brothers, Tania Evans y 2 Eivissa para dar pie a uno de los platos fuertes de la noche, La Bouche que encantaron con sus canciones, entre ellas la famosa ´Be my lover´.

El cierre de la jornada corrió a cargo de Aqua que con sus temas emocionó a los asistentes, aunque el momento de mayor apoteosis en la noche se vivió cuando interpretaron su clásico ´Barbie Girl´ que definitivamente fue el más ovacionado de la noche.

