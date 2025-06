¿Molesta con Susana Zabaleta? Mariana Seoane responde al insulto de la cantante en pleno concierto

Susana Zabaleta y Mariana Seoane han estado en una guerra de dimes y direstes en los últimos meses. Todo comenzó después de que la llamada ‘Niña buena’ sugirió que la Zabaleta mantenía a su actual novio, Ricardo Pérez, quien es 30 años menor que ella.

En su momento, Seoane se disculpó y aseguró que todo fue culpa de un reportero que le aseguró que Susana sí le pagaba todo al conductor de ‘La Cotorrisa. En aquel entonces, la intérprete de ‘Pecado mortal’, aceptó su perdón y hasta pidió a la gente que no la molestara más.

Aunque todo indicaba que Susana había dejado pasar el tema, todo cambió hace unos días, cuando lanzó un insulto en contra de Mariana durante una presentación.

¿Qué insulto lanzó Susana Zabaleta a Mariana Seoane en pleno concierto?

Todo sucedió el pasado jueves 19 de junio. Susana Zabaleta se presentó en el Teatro Metropolitan, como parte de su tour ‘10: La gira perfecta’. En algún punto del concierto, arremetió contra Mariana Seoane.

“Chamaca pen…, pero no es chamaca. Señora, señora pen… en fin”. Susana Zabaleta

Sus palabras generaron mucha polémica, principalmente porque, en su momento, dijo aceptar las disculpas de Mariana. Si bien algunos creen que solo fue “una broma”, otros consideran que la actriz se mostró “doble cara” y “envidiosa”.

Y es que, en ese show, también habló sobre las cirugías que se habría hecho Belinda: “La Beli también. ¡Que viva la Beli! Sí, la verdad, operada, pero sí. ¡Venga, maestro! Pero hay unas que quedan chuecas y ella no”, manifestó, lo que provocó más comentarios en su contra.

Aunque, hasta el momento, ni Belinda o Susana Zabaleta se han pronunciado ante esta situación. Recientemente, Mariana Seoane reaccionó ante las palabras de su colega, a quien le mandó un contundente mensaje.

¿Cómo reaccionó Mariana Seoane ante el insulto de Susana Zabaleta?

En entrevista para ‘Venga la alegría’, Mariana Seoane se dijo muy sorprendida por las declaraciones de Susana Zabaleta, pues la considera una mujer “madura” que no debería expresarse de esa forma.

“A lo mejor no vio mi disculpa. Me parece raro que una mujer con tanta experiencia, haya tenido ese adjetivo tan burdo hacia mi persona. Lo padre es que soy tan importante que me mencionó en su concierto”, indicó.

Pese a todo, afirmó estar dispuesta a hablar personalmente con ella y limar asperezas. Incluso, aseguró tener ganas de hacer algún proyecto juntas.

Mariana Seoane “Me siento orgullosa. Ya mejor sentémonos, cantemos juntas y se acabó el mitote. Si en verdad me sintiera pen…, me habría ofendido, pero dije ‘ah, mira, me mencionó en su show. Soy importante’”

Para finalizar, recordó que se llegó a disculpar en su momento, por lo que no ve necesidad de seguir aferrada en ese tema. Incluso, señaló que, en Argentina, país donde es originaria su madre, la palabra “pen…” también se usa para referirse a los niños.

¿Qué fue lo que dijo Mariana Seoane en contra de Susana Zabaleta?

A principios de mayo, Mariana Seoane tuvo un breve encuentro con la prensa. Durante la conversación, se le preguntó su opinión sobre las relaciones con gran diferencia de edad. Ante esto, la cantante dijo que no tenía nada de malo, pero comentó que ella no sería capaz de mantener a un hombre joven, así como presuntamente lo hace Susana Zabaleta.

“Generalmente, nunca es mal visto de un hombre a una mujer, como que generalmente a los hombres les gustan las mujeres más jóvenes y, ¿por qué a nosotras no nos pueden gustar los hombres más jóvenes? Pero yo no soy Susana Zabaleta, no mantengo a nadie”, dijo.

Poco tiempo después, la ‘Niña buena’ se disculpó y afirmó su comentario fue motivado por un periodista que le aseguró que Susana sí le daba dinero a Ricardo Pérez.

