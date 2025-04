Susana Zabaleta, sin miedo al amor, pero ¡con pavor a la suegra!, revela que le da nervios conocerla

Susana Zabaleta siempre se ha mostrado como una mujer decidida y segura, tanto en el escenario como en su vida personal, pero hay una persona que sí la intimida: la mamá de Ricardo Pérez, su novio 30 años menor que ella.

A pesar de que la relación comenzó a finales de 2023, la cantante y actriz aún no ha tenido la oportunidad de conocer a la madre de su pareja.

En una reciente entrevista en el programa ‘Pinky promise’, Susana reveló con total sinceridad que aún no ha conocido a su suegra, a pesar de la cercanía que ha generado su relación con Ricardo.

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez en guerra de declaraciones / IG: @susanazabaleta / @sofiariveratorres

Todo comenzó cuando Susana compartió cómo se enamoró de él durante un viaje a Japón, donde destacó los detalles y el trato especial que Ricardo le brindó. Según la actriz, la forma en que él la cuidó durante el viaje la hizo enamorarse de él.

“Cuando me enamoré de él fue cuando fuimos a Japón. No es lo mismo ir de viaje con la familia que con la pareja, la verdad. Mi exmarido era muy bueno para viajar. Buscaba los mejores lugares, pero estar con él era difícil. Ricardo me trató como nunca nadie me había tratado. Viajar con él fue increíble. Uno se enamora de cómo te trata, y viajar con él fue increíble”, explicó Susana.

Susana Zabaleta revela por qué no ha querido conocer a su suegra

En la misma entrevista, donde también estaban presentes Omar Chaparro y Germán Ortega, Susana destacó que adora viajar y mencionó que un plus de estar con Ricardo es que su madre tiene una agencia de viajes.

“Ricardo tiene un plus porque su madre tiene agencia de viajes. Entonces es un sueño” Susana Zabaleta

Cuando Omar Chaparro preguntó cómo se lleva con su suegra, Susana intentó evadir la pregunta con un “mande”, pero finalmente confesó que aún no conoce a la mamá de Ricardo y expresó que le da mucha pena. Además, como madre, entiende lo difícil que podría ser para la mamá de Ricardo aceptar una relación con una mujer 30 años mayor que su hijo.

“No la conozco, wey, porque me da mucha pena. Ay, no sé... mira, al papá lo conozco muy bien, y todo está muy bien, pero a la mamá no. Pero, a ver, yo tengo un hijo. Me llega una vieja 30 años mayor y la mato. Me la como. La mamá es la mamá", expresó, generando risas en el set.

Ante este comentario, Germán Ortega comentó que él no tuvo problemas cuando su hija anduvo con un hombre más grande, aseguró que los padres solo quieren la felicidad de sus hijos. A lo que Susana Zabaleta respondió con confianza que probablemente la mamá de Ricardo la acepte, ya que ha organizado algunos de los viajes que han realizado juntos.

“Bueno, espérame, si no me quisiera, no organizaría esos viajes. Yo creo que se va a dar. Va a pasar, pero qué nervios”, explicó la actriz.

Instagram

¿Susana Zabaleta vio a escondidas a su ex?

Recientemente, Susana Zabaleta asistió al teatro para apoyar a su ex José Roberto Pisano, la actriz confesó estar muy orgullosa de su ahora amigo y reveló también que Ricardo no estaba enterado de que lo fue a ver en el musical.

Además, nos comentó que el comediante seguramente ni enterado estaba de que ella estaba ahí: “Yo creo que ni siquiera sabe que está Pisano en ‘El rey león’ (ríe)”

“Se va a enojar, pero pues ni modo. Pisano es parte de mi pasado, y lo que pasó entre nosotros tiene que ver con la historia”, concluyó.

