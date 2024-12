Susana Zabaleta explota al ser cuestionada sobre su suegra ¿No apoya su relación con Ricardo Pérez?

El romance entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez surgió tras su participación en el programa Divina comida y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo. Aunque ambos han mostrado su felicidad en diversas ocasiones, la atención mediática sobre su relación parece haber comenzado a incomodar a la actriz.

Zabaleta no ha dudado en hablar abiertamente sobre su vida amorosa en entrevistas anteriores, dejando claro que está disfrutando de una etapa llena de complicidad y crecimiento junto a Pérez. Sin embargo, también ha pedido respeto a los límites de lo que está dispuesta a compartir.

¿Suegra de Susana Zabaleta no apoya su relación con Ricardo Pérez?

Uno de los temas más polémicos en torno a la relación es la supuesta desaprobación de la madre de Ricardo Pérez. En una entrevista pasada, Zabaleta comentó que no conoce a su suegra, insinuando que esta podría no estar de acuerdo con el romance debido a la diferencia de edad entre ella y Pérez.

Ahora en un encuentro con los medios en el aeropuerto, la soprano respondió con rechazo a las preguntas de los reporteros sobre su suegra, avivando aún los rumores de una mala relación con la madre de Ricardo Pérez.

“Ay ya, ya no quiero hablar. Qué flojera, no tengo nada qué decir acerca de eso. Es lo que es y ya.” Susana Zabaleta

Susana Zabaleta dandole un beso a Ricardo Pérez quien muy sonriente tomó la foto frente a un espejo.

Mientras Susana Zabaleta se ha visto molesta, Ricardo Pérez ha preferido mantener una postura más reservada pues hasta el momento no ha hecho declaración alguna sobre el tema.

Susana Zabaleta sobre las relaciones con diferencia de edad ¿aceptaría que su hijo siguiera sus pasos?

En la misma conversación Susana volvió a reiterar su opinión sobre las relaciones con grandes diferencias de edad. A pesar de vivir esta experiencia personalmente, Zabaleta dejó claro que no estaría de acuerdo si su hijo Matías tuviera una pareja considerablemente mayor que él.

“Yo ya dije eso, no, no (no lo apoya)”, afirmó tajantemente, demostrando que, aunque vive feliz su relación con Pérez, no necesariamente considera que esta dinámica sea ideal para otros.

El “últimatum” de Susana Zabaleta que marcó el inicio formal de su relación con Ricardo Pérez

En un reciente episodio del podcast “La Cotorrisa”, conducido por Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, se reveló un detalle clave sobre el inicio de su relación. Fue durante una charla con el invitado especial Capi Pérez que Ricardo confesó cómo Susana Zabaleta lo motivó a formalizar su noviazgo.

“Me animé a decirle: ‘¿Quieres ser mi novia?’”, compartió Ricardo, quien explicó que Susana le dejó claro que no estaba dispuesta a continuar sin una declaración formal. “Ella me dijo: ‘Si tú no me dices eso, yo no voy a ser tu novia. Yo no voy a estar como ustedes, los hombres, que salen varias veces y ya se consideran pareja’”.

Con su característico humor, Ricardo narró que reunió el valor para pedirle a Susana que fuera su novia. A pesar de la seriedad de la situación, la anécdota terminó en risas, dejando claro que la conexión entre ambos va más allá de lo superficial.