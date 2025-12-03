Paulina Rubio habría sido desalojada, aseguran ¿sin hogar? La Chica dorada enfrentaría problemas económicos

Paulina Rubio enfrenta un momento inesperado lejos de los escenarios. En las últimas horas, trascendió que la ‘Chica Dorada’ habría sido presuntamente desalojada de su casa en Miami, Florida, debido a problemas de supuestas deudas que habrían llegado a un punto crítico.

La conocida ‘Chica Dorada’ enfrentó polémicas en los últimos años, desde la separación de sus exparejas hasta sus peculiares comportamientos en redes sociales, te contamos lo que se sabe.

Te contamos todos los detalles del sorpresivo desalojo de Paulina Rubio, entre versiones encontradas y mucha polémica. / Foto: Redes sociales

¿Paulina Rubio presuntamente fue desalojada de su casa en Miami?

Maxine Woodside encendió la conversación pública al revelar que, según información que le compartió Óscar Madrazo, Paulina Rubio presuntamente habría sido desalojada recientemente de su casa en Miami. La comunicadora explicó que el presunto desalojo no fue un asunto menor, pues –de acuerdo con lo que le relató Madrazo– la cantante supuestamente enfrentaría diversas deudas que habrían alcanzado, incluso, la parte correspondiente a la hipoteca de la propiedad.

“A Paulina la acaban de sacar de su casa. La desalojaron porque tiene muchas deudas y debía parte de la hipoteca de su casa y la desalojaron”, destacó Woorside.

Durante la transmisión, Maxine Woodside detalló que el problema no habría explotado únicamente por los presuntos compromisos económicos acumulados, sino por los supuestos honorarios legales que, según le mencionaron, habrían terminado por complicar la situación financiera de la ‘Chica Dorada’. “¿Y sabes por qué fue? Por ni tanto por todo lo que le quitaban los señores, sino por los abogados”, citó la comunicadora.

Paulina Rubio en problemas: la sacan de su casa y esto detonó el pleito. / Foto: Redes sociales

Los conflictos de Paulina Rubio: ¿Colate da exclusivas de la cantante?

Durante una reciente entrevista con Ernesto Buitrón, Óscar Madrazo, amigo cercano de Paulina Rubio, habló abiertamente sobre la exposición mediática que rodea a la cantante, especialmente desde España. Madrazo sugirió que Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como Colate, obtiene algunos ingresos económicos al participar en programas de televisión en ese país donde se comenta sobre la vida de Rubio.

“En España esto funciona muy bien. Te pagan por ir a los programas a decir cosas, es un sistema muy diferente del cual se puede vivir y ganar”, explicó, Madrazo.

También contrastó ese estilo mediático con la forma en que Paulina Rubio se expresa públicamente. Señaló que ella prefiere no hablar directamente de su vida privada, sino canalizar sus sentimientos a través de su música. “Paulina todo lo dice a través de sus canciones, ella no abre la boca pero cuando canta ahí están los mensajes”, destacó.

Madrazo reconoció que este año ha sido particularmente complicado para la cantante, marcado por diversos desafíos personales y legales. “Han sido muchas cosas difíciles para ella este año, yo espero que se resuelvan. Lo importante es que ella esté bien, que sus hijos estén bien”, comentó. Además, lamentó que, en conflictos de este tipo, muchas veces los abogados terminan quedándose con la mayor parte del dinero. “Tristemente en los problemas se acaban quedando con el dinero los abogados. Ni modo, son etapas que uno tiene que pasar y qué se puede hacer”, concluyó.

¿Quién es Paulina Rubio?

Paulina Rubio, nacida en la Ciudad de México en 1971, es una de las figuras más reconocidas del entretenimiento latino. Conocida como “La Chica Dorada”, creció rodeada del brillo del espectáculo gracias a su madre, la actriz Susana Dosamantes, quien influyó de manera decisiva en sus aspiraciones artísticas.

Su ascenso comenzó en la década de 1980 como parte del icónico grupo Timbiriche, donde destacó por su presencia escénica y talento vocal. Aquella plataforma le abrió las puertas para explorar la actuación en telenovelas, teatro y cine, además de impulsar su carrera musical en solitario, que despegó con fuerza en 1992 con el lanzamiento de La chica dorada y éxitos como Mío,

Su consolidación llegó a inicios de los 2000, cuando su álbum Paulina se convirtió en uno de los discos más vendidos de un artista latino y su música comenzó a sonar en todo el mundo, marcando un hito con su crossover en inglés Border Girl. A lo largo de los años, Rubio ha acumulado reconocimientos, nominaciones a los Grammy y una larga lista de éxitos que han definido al pop latino. Además de su faceta musical, ha destacado como empresaria, modelo y juez en programas de talento en México, Estados Unidos y España, convirtiéndose en una de las celebridades latinas más influyentes y una referencia indiscutible dentro de la cultura pop hispana.

