Ex de Cristian Castro, Naylen Ramírez, ¡lo exhibe! Filtra audio comprometedor del cantante, la mandó a volar

La vida amorosa de Cristian Castro volvió a estar en el centro de atención tras la filtración de un audio por parte de su exnovia Naylen Ramírez. En el mensaje, el cantante revela sus intenciones de cerrar su relación y hace una confesión muy íntima.

El audio acabó con uno de los rumores más fuertes que ha perseguido al cantante de temas como Azul y Por amarte así. ¿Qué le reveló? ¡Te contamos!

Cristian Castro ha estado en el centro de la polémica por sus relaciones amorosas. / Foto: IG/cristiancastrooficial2025

¿Qué dice Cristian Castro en el audio donde termina con Naylen Ramírez?

En el audio, difundido por Naylen Ramírez durante una entrevista con el programa matutino Hoy, Cristian Castro se dirige a Naylen Ramírez con tono nervioso, pero con la intención de cerrar el capítulo sin conflictos.

“¿Cómo estás? Disculpa que he estado en silencio, en realidad he estado hablando con mi exnovia para ver si podemos arreglar las cosas, ella me escribió una carta larga y ha estado buscándome y hemos estado tratando de arreglar las cosas”. Christian Castro

El hijo de Verónica Castro agregó: “Te pido disculpas, tengo una situación delicada con ella, la verdad es que tenemos que cerrar el capítulo, yo lo que más quiero es cerrar el capítulo, pero creo que nos vamos a dar una oportunidad más. Nuevamente te pido una disculpa, espero podamos ser amigos y pase lo que pase seguir siéndolo. Un abrazo”.

Naylen Ramírez descarta infidelidad de Cristian Castro: ¿Qué dijo?

Naylen Ramírez, exnovia de Cristian Castro, habló sobre el cierre de su relación y compartió detalles que se hicieron públicos tras la filtración de un audio del cantante. La actriz y expareja del intérprete dejó claro que su separación se dio en los mejores términos y que no hubo conflictos ni infidelidades durante su relación.

“Terminamos en las mejores condiciones, una como mujer debe entender que cuando ya no hay pa’ dónde ir y no quieren estar contigo, lo más sano es alejarse. Yo lo respeto, admiro mucho y es un gran artista. Jamás estuvimos en un tema de discusión, enemistad o de cosas así. Cuando estuvo conmigo no hubo infidelidad, de hecho, en el audio que tengo, me termina explicando que ya va a regresar con Mariela y ambos terminamos muy bien”, comentó.

Además, durante una entrevista con De primera mano, Ramírez explicó cómo se dio la situación con Mariela Sánchez, quien finalmente retomó su relación con el cantante.

“Con Mariela había habido muchas rupturas, conmigo inicia una relación, yo no me quise ir a Miami a vivir con él porque era una invitación de ‘Vente conmigo’ y no quise dejar proyectos personales y laborales, le pedí un tiempo. En ese tiempo, me ganó Mariela y se lo llevó”, mencionó Ramírez.

Naylen Ramírez detalló que Cristian Castro no le fue infiel durante su relación. / Foto: FB/Naylen Ramírez

¿Quién es Naylen Ramírez, exnovia de Cristian Castro?

Naylen Ramírez no solo ha sido noticia por su vida sentimental, sino también por su incursión en la música. A través de sus redes sociales, muestra su faceta como cantante, donde combina su carisma y sensibilidad artística, reafirmando que su carrera va mucho más allá de los titulares del espectáculo.

Ramírez tuvo un fugaz romance con Cristian Castro, quien se consolidó como una de las voces más reconocidas de la música latina. Ha vendido más de 10 millones de discos, acumulando más de 65 discos de oro y 31 discos de platino, además de presentarse en los escenarios más importantes de Latinoamérica, Estados Unidos y España.

Cristian Castro y Naylen Ramírez pusieron fin a su historia de amor entre rumores por la ruptura. / Foto: IG/cristiancastrooficial2025

