Supuesta exnovia de Cristian Castro asegura que la dejó por culpa de Mariela Sánchez

Tras la sorpresiva reconciliación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez, una mujer llamada Naylen Ramírez confesó haber tenido una relación con el cantante, la cual habría terminado por culpa de la argentina.

En entrevista para ‘De primera mano’, Ramírez contó que conoció al artista durante uno de los conciertos que tuvo con Yuri. Tras un breve encuentro en su camerino, comenzaron a mensajearse por redes sociales.

Según la joven, aunque hubo un “flechazo instantáneo”, dudaba en seguir hablando con él, pues, en aquel entonces, aún no anunciaba su ruptura con Ingrid Wagner.

“Nos contactamos en Instagram. Nos escribimos los dos. Cuando me buscó, yo le hice la pregunta, porque ya no era un hola de amistad. Yo le dije: ‘Oye, pero conocí a Ingrid, tu novia y no me parece correcto’ y me dijo ‘no ya terminé’”, dijo.

Así fue la supuesta relación y ruptura entre Cristian y Naylen

Tras “confirmar” que Castro era un hombre soltero, iniciaron una relación. En palabras de Ramírez, aunque el noviazgo fue corto, todo parecía ser serio, hasta el punto en que ella ya estaba contemplando presentarle a sus padres.

No obstante, él cambió de actitud repentinamente y empezó a ser más distante. Cuando le envió un mensaje confrontándolo por esta situación, el artista simplemente se disculpó y le dijo que su romance ya no podía continuar.

En el audio que le mandó, el cual fue presentado durante la entrevista, Castro le reveló que se había estado viendo con una “exnovia”, con quien decidió reanudar su relación. En respuesta, Ramírez le preguntó si se trataba de Ingrid, pero él lo negó y solo señaló que se trataba de la “de cabello negro”.

“Nunca me dijo su nombre. Yo ya había hablado con mi familia para presentarles a Cristian. Él dijo que sí. Ell primer ‘te amo’ fue de él”. Naylen Ramírez

Si bien admitió haber estado sorprendida por la reconciliación entre Mariela y Cristian, Naylen le deseo todo lo mejor a la pareja y le pidió a la argentina que “valorara lo que tiene”, pues el cantante es una buena persona.

Así ha sido la intensa historia de amor entre Cristian Castro y Mariela Sánchez

En febrero pasado, Cristian Castro dio a conocer que su relación con Mariela Sánchez había terminado. Poco después de eso, comenzó un romance con Ingrid Wagner, de quien se separó luego de casi un mes de noviazgo.

Posteriormente, se reconcilió con Mariela. No obstante, las cosas no funcionaron entre ellos y rompieron nuevamente después de que se filtraran unos audios de ella hablando mal de Cristian, su círculo cercano y hasta de las mexicanas.

A principios de junio, TVNotas te dio a conocer en exclusiva que el artista volvió con Ingrid y estaban más felices que nunca . Esta información fue confirmada por la misma Wagner, quien se dijo esperanzada de que las cosas funcionaran en esta ocasión.

Lamentablemente, este noviazgo también terminó en fracaso y, a principios de julio, reveló que se había dado una nueva oportunidad en el amor con una argentina llamada Agustina. Finalmente, en agosto, Cristian y Mariela confirmaron que se habían dado otra oportunidad.

