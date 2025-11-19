Mariela Sánchez rompe el silencio sobre Cristian Castro: ¿está molesta por verlo con otra mujer?

Después de meses de planes de boda y declaraciones románticas, la historia entre Cristian Castro y Mariela Sánchez llegó a su fin. La argentina, que hasta hace poco soñaba con caminar hacia el altar junto al intérprete de “Azul”, confirmó que la relación terminó y que, aunque le duele, respeta la decisión del cantante de rehacer su vida. Pero… ¿hubo infidelidad?

Cristian Castro y Mariela Sánchez terminan su romance / Redes sociales

¿Por qué terminó la relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez?

La noticia cayó como balde de agua fría para los fans. Hace apenas unas semanas, Cristian Castro aseguraba que los planes de boda seguían firmes, pero de pronto todo cambió. Mariela Sánchez confesó que la ruptura la tomó por sorpresa, pues no hubo una explicación clara en ese momento.

Cristian, por su parte, habló con Canal siete en Argentina y explicó que la relación venía desgastándose desde hace meses:

“Esta ruptura no fue que yo me fui y abandoné, venimos, lamentablemente, perdiendo armonía y cosas esenciales de la relación, la verdad, no pudimos; tuvimos un amor enorme, pero con situaciones del pasado que nos dolían a ambos, no hay ningún engaño, no tienen que culpar a nadie, yo nunca soy el malo” Cristian Castro

Según sus palabras, no hubo traición, sino diferencias irreconciliables que terminaron por apagar la llama del amor.

Mariela Sánchez reaparece tras presunta infidelidad de Cristian Castro / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Mariela Sánchez al ver a Cristian Castro con otra mujer y cómo enfrenta el duelo tras la ruptura?

Los rumores no tardaron en explotar cuando Cristian Castro fue visto en compañía de Marcela de Filippis, la jefa de su club de fans. Las imágenes desataron especulaciones sobre una presunta infidelidad, pero tanto Cristian como Mariela se encargaron de aclarar la situación.

Mariela fue contundente al hablar con medios argentinos: “Él está en todo su derecho, Cristian terminó la relación y, después, se le vio con alguien, ¿quién es?, ya es problema de él, ya sé que él es así, que va a estar con personas porque él es así, yo no lo puedo juzgar porque él cortó la relación, lo respeto, hoy respeto todo lo que haga, no lo tomé a mal porque él ya había terminado la relación”, afirmó.

Con estas palabras, la argentina dejó claro que no hubo engaño y que, aunque le duele, no guarda rencor: “Llevándola, esto es un duelo, pero estoy mejor, a veces paso días difíciles, luego de un año tres meses de estar con una persona todos los días, todo el tiempo, hay una sensación cuando se va”, confesó.

La argentina reconoce que sanar tomará tiempo, pero está enfocada en seguir adelante sin señalar un culpable.

Mariela Sánchez en duelo con Cristian Castro

¿Quién es Marcela de Filippis, la jefa del club de fans de Cristian Castro, y qué respondió a los rumores de romance?

Marcela de Filippis la mujer que apareció junto a Cristian Castro, también rompió el silencio. En entrevista con Venga la alegría, negó rotundamente tener una relación sentimental con el cantante:

“Se están diciendo tantas cosas y, la verdad, que nada es cierto, no existe una relación sentimental, de pareja, con Cristian, tampoco tengo mucho que aclarar, los protagonistas son Mariela y Cristian”, aseguró.

Con esto, la jefa del club de fans intentó poner fin a las especulaciones que la señalaban como la tercera en discordia.