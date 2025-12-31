¡Paola Rojas soltera nuevamente! La conductora confirma ruptura con Marcelo Imposti: “Soltera, pero no sola”

La periodista Paola Rojas, quien mantenía una relación con el arquitecto Marcelo Imposti, confirmó que su vínculo amoroso terminó. Fue en una reciente entrevista que la conductora compartió pequeños detalles sobre su situación sentimental, luego de que algunos ya la visualizaran con vestido de novia para el 2026. ¿Por qué terminaron?

Paola Rojas y Marcelo Imposti terminan su relación / Revista Quién y canva

¿Cuándo comenzó la relación entre Paola Rojas y el arquitecto Marcelo Imposti?

Paola Rojas había confirmado su relación con Marcelo Imposti en 2019, un año después de su separación del exfutbolista Luis Roberto Alves, mejor conocido como “Zague”.

Desde entonces, la periodista y el arquitecto habían mantenido un noviazgo discreto, aunque no ocultaron su vínculo sentimental ante los medios. Sin embargo, en el cierre de 2025, Paola sorprendió al público al anunciar el fin de su relación con Imposti, una noticia que compartió al periodista Gabo Cuevas.

En otro fragmento de la entrevista, Paola Rojas compartió cómo está enfocada en encontrar un equilibrio en su vida. Después de una ruptura, considera fundamental tomarse un tiempo para reflexionar y reconectar consigo misma. “ Eso me pide el alma en esta etapa, como encontrarme, acomodarme y bueno, hacia allá voy ”, dijo Paola.

Pero... ¿por qué terminaron?

Paola Rojas / Redes sociales

¿Por qué Paola Rojas y Marcelo Imposti terminaron su relación?

Durante la entrevista con Gabo Cuevas, Paola Rojas fue cuestionada sobre sus planes de casarse nuevamente. Sin dudarlo, la periodista expresó que no tenía intenciones de volver al altar. “ ¡Ay!, ¿Por? si no me he cansado de ser feliz, déjenme en paz, no para que me caso, yo ya me casé una vez, ya me multipliqué, eso ya… ”, comentó con humor.

Debido a la sorpresa del momento, Cuevas cuestionó a Paola Rojas sobre lo sucedido, pues hasta hace poco tiempo tenía novio y hasta planes de vivir juntos podían existir, a lo que la conductora respondió:

¿Pero con quién?, pues tenía... Soltera, pero no sola. Paola Rojas

En su discurso, se evidenció una actitud reflexiva, donde la periodista da prioridad a su crecimiento personal por encima de las expectativas sociales sobre el amor y las relaciones, pero sin ahondar más en la razón que llevó a la ruptura .

¿Quién es Marcelo Imposti, expareja más reciente de Paola Rojas?

Marcelo Imposti es un arquitecto y empresario argentino que ha adquirido reconocimiento en los últimos años principalmente por su relación con la periodista Paola Rojas.

Aunque su vínculo con la conductora ha sido lo que lo ha puesto en el ojo público, Imposti ha preferido mantener su carrera profesional en un perfil bajo, enfocándose en su trayectoria en arquitectura y en el mundo de los negocios.

Aparte de su labor en la arquitectura, Marcelo también ha explorado el ámbito empresarial , participando en múltiples proyectos inmobiliarios y comerciales.

