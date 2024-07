Paola Rojas y Emmanuel Palomares ¿vuelven a coquetar en ‘Netas divinas’? ¿Y Marcelo Imposti?

Hace varios años inició el rumor de que Paola Rojas y Emmanuel Palomares estaban envueltos en un romance luego de que fueron captados muy juntitos en una fiesta en 2019.

En ese entonces, en TVNotas te contamos que el flechazo se dio cuando Paola vio a Emmanuel bailar. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó que existiera algo más que una amistad entre ellos.

Desde entonces, ambas personalidades han tenido diversos momentos en los que podrían verse muy coquetos, tal como el que vivieron en la más reciente emisión de ‘Netas divinas’ programa al que el actor fue invitado.

¿Qué pasó entre Paola Rojas y Emnnuel Palomares en ‘Netas divinas’?

El también bailarín venezolano acudió como el más reciente invitado de ‘Netas divinas’ en el que Paola Rojas es una de las conductoras. En esta emisión, el histrión habló un poco acerca de su trayectoria profesional, así como su participación en la puesta en escena ‘Aventurera’.

Sin embargo, uno de los momentos que llamaron la atención de televidentes y usuarios fue el coqueteo que tuvieron Rojas y Palomares en el programa.

Todo comenzó cuando la periodista le preguntó a Palomares su edad y él contestó: “La edad de cristo, te manejo 33”.

A raíz de esta contestación, Paola rápidamente reaccionó con un s3nsu4l comentario: “Ándale, ¡crucifícame!”.

Daniela Magún, Natalia Téllez, Consuelo Duval, así como la misma Paola, reaccionaron entre risas. Sin embargo, Rojas se justificó: “Ay, perdón, no sé por qué dije eso. No sé por qué se me ocurrió eso. Voy a confesar, todo el tiempo se me ocurren cosas así, pero, normalmente, no las digo y esta se me salió”.

A esta situación, Palomares se pronunció de lo más tranquilo, tanto que le dijo a Paola que “no se preocupara”: “Todo es consensuado”, dijo.

Así fue el momento:

Paola Rojas y Emmanuel derrochan química al bailar en ‘Netas divinas’

Eso no es todo, ambas personalidades aprovecharon la música y bailaron muy cerquita.

Lo anterior, luego de que la periodista aceptó que ambos se coquetean en juego y agregó la felicidad que les dio tenerlo de invitado en ‘Netas divinas’.

“¡Qué rico, mi amor!”, se escucha que dice Emmanuel en el video.

¡Todos quedaron boquiabiertos con la química de Emmanuel y Paola! Incluso, las conductoras fueron captadas cuando estaban anonadas del momento que protagonizaron ambos.

Paola Rojas compartió el video del momento a través de sus redes sociales. Sin embargo, dejó claro que todo es un juego, ya que el actor y ella solo son grandes amigos.

“Ojo, @emmanuelpalomares es un querido amigo que nos deja bromear lindo con él”. Paola Rojas

Recordemos que Paola Rojas actualmente sostiene una relación con el arquitecto, Marcelo Imposti, luego de divorciarse de Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, alías ‘Zague’, quien es el padre de sus hijos.

Así bailaron Paola Rojas y Emmanuel Palomares: