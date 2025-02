Zague rompe el silencio sobre su video ‘impresionanti’ filtrado en 2018: “Sufrí las consecuencias familiares”

Han pasado más de seis años desde que un video íntimo de Luis Roberto Alves “Zague” fue filtrado, causando revuelo en los medios y redes sociales.

Ahora, por primera vez, el exfutbolista ha decidido hablar sobre el impacto que tuvo en su vida personal, profesional y familiar. En una reveladora entrevista en el pódcast de Alex Puesto, Zague se sinceró sobre el escándalo que le costó su matrimonio con la periodista Paola Rojas y cómo logró superar ese episodio.

Paola Rojas confesó que después mucho tiempo pudo perdonar a su expareja Zague / Instagram: @paolarojas @Irzague

Zague habla por primera vez del video que terminó con su matrimonio de nueve años con Paola Rojas

En julio de 2018, justo antes del Mundial de Rusia, un video privado de Zague fue expuesto públicamente. El comentarista deportivo estaba casado con la periodista Paola Rojas, y el escándalo llevó a la ruptura de su matrimonio.

Durante mucho tiempo, el exfutbolista optó por el silencio, pero ahora en entrevista para su colega, Alex Blanco, confiesa que la situación lo afectó profundamente.

“Fue más bien una terapia, porque no había necesidad de sacar provecho de eso. Traté, en ese afán de curarme, porque no fue fácil”, expresó.

Zague compara lo que vivió con un fenómeno natural devastador. “No sé si has escuchado la palabra tifón, que pasa en Japón. Yo viví un tifón. No fue una tempestad. No fue un tornado. Yo viví un tifón en mi vida”, dijo.

Zague hackeo y complot: Esta es su versión de los hechos

El exfutbolista dejó claro que nunca fue su intención exponer su intimidad y aseguró que fue víctima de un ataque deliberado. “Muchos siguen creyendo que yo hice eso a propósito, pero se metieron en mi intimidad, hackearon mi cuenta. Alguien sacó provecho y quiso destruirme y pisotearme”, reveló en la entrevista.

Según su testimonio, la filtración fue planeada con la intención de dañarlo. “Traté de demostrar que había sido víctima de un complot. Hubo personas interesadas en hacerme daño”, añadió.

Zague sufrió las consecuencias de su video filtrado con su familia

Uno de los aspectos más dolorosos para Zague fue el impacto que este escándalo tuvo en su familia. “El daño moral ya estaba hecho. Sufrí las consecuencias, pero también traté de darle sentido a mi vida, basado en mis valores y principios”, mencionó.

Con dos hijos como su prioridad, el exfutbolista decidió reconstruirse y seguir adelante. A pesar de la adversidad, logró encontrar la manera de seguir con su carrera y, de cierta forma, tomar el control de la narrativa. En su momento, participó en un comercial que hacía referencia indirecta al escándalo, lo que generó diversas opiniones.

“Hay algo más de fondo que nunca van a saber, ni se van a enterar. Cuando vino ese momento del comercial, fue un tema de tratar de recuperarme del mal momento que pasé" Luis Roberto Alves “Zague”

El comercial de Zague como un derecho a reírse de sí mismo

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la forma en que Zague aprovechó la situación para reírse de sí mismo y convertir el escándalo en una oportunidad comercial. “No tenía necesidad de sentirme incómodo, porque yo sé perfectamente quién soy y qué he hecho en mi carrera. Entonces, no era una cosa que me estaba haciendo daño”, explicó.

Además, respondió a las críticas sobre su decisión de usar la referencia del video en publicidad: "¿Tener vergüenza de mi virilidad? No, si lo quieres ver así", concluyó.

Así lo dijo Zague:

La separación de Zague y Paola Rojas ¿en qué termino su matrimonio?

El escándalo no solo afectó la imagen de Zague, sino que también tuvo consecuencias en su matrimonio con la periodista Paola Rojas.

Paola Rojas y Luis Roberto Alves ‘Zague’ estuvieron casados desde el 21 de marzo de 2009 hasta principios de 2019, lo que significa que estuvieron juntos aproximadamente 10 años.

Días después de la filtración del video, se confirmó su separación. Aunque ambos optaron por la discreción, el suceso marcó el fin de su relación.

A pesar de su divorcio, Zague y Paola mantienen una relación cordial y respetuosa por el bienestar de sus hijos, según lo confesó la periodista, incluso aseguro en 2023 que ya lo perdonó por por su infidelidad.

Actualmente se desconoce si el comentarista deportivo Zague tiene pareja, pero Paola Rojas sí. El novio actual de Paola Rojas es Marcelo Imposti, un empresario argentino. Se conocieron hace más de dos décadas en una fiesta, pero su relación comenzó a mediados de 2019 tras reencontrarse gracias a unos amigos en común. Marcelo Imposti tiene tres hijos de un matrimonio anterior y actualmente reside en México.