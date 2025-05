Paola Rojas habla de su ausencia en ’Netas divinas’ y opina sobre la llegada de Sofía Niño de Rivera

Paola Rojas no oculta que, a pesar de estar en una nueva etapa profesional, sigue teniendo un gran cariño por el programa ‘Netas divinas’ y sus excompañeras. En un reciente encuentro con medios, la periodista reveló que extraña mucho el programa y celebró la llegada de Sofía Niño de Rivera como nueva conductora del programa de Unicable.

“Sí, extraño a las Netas divinas, muchísimo. Son mis queridas amigas, las disfruto, las quiero”, dijo Paola Rojas con una sonrisa nostálgica.

Sofía Niño de Rivera se unió al reparto de ‘Netas divinas’ en mayo de 2025

Sofía Niño de Rivera, reconocida comediante y standupera mexicana, fue presentada oficialmente como la nueva integrante de Netas divinas, el programa de Unicable. Su incorporación fue confirmada el pasado 28 de abril y comenzó a transmitirse en pantalla desde el 7 de mayo.

La comediante reveló que su llegada al programa se dio de manera muy natural, luego de haber sido invitada en una emisión como invitada especial. La buena química con las conductoras fue clave para que la producción decidiera sumarla al elenco permanente, conformado por:



Galilea Montijo,

Consuelo Duval,

Natalia Téllez y

Daniela Magún.

¿Qué opina Paola Rojas de Sofía Niño de Rivera como su reemplazo como conductora en ‘Netas divinas’?

Paola Rojas, al ser cuestionada por su opinión sobre Sofía como su “reemplazo”, tuvo palabras muy positivas: “Sofía me parece divertidísima, inteligentísima y, si algo valoro yo, es justamente el humor y la inteligencia”.

También añadió: “Me parece muy bien que esté ahí. La he visto, me cae muy bien, me gusta mucho lo que hace. Tiene una gran capacidad para conectar con la gente desde el humor, y eso es valiosísimo”.

La periodista que actualmente conduce el programa de noticias de ‘De pisa y corre’ y también participa en la obra ‘Las leonas’ se expresó positivamente de Sofía Niño de Rivera y se mostró contenta con sus nuevos proyectos.

¿Por qué Paola Rojas salió de ‘Netas divinas’?

Paola Rojas se despidió de Netas divinas en septiembre de 2024. En ese momento, aclaró que su salida no fue una decisión propia, sino que fue resultado de una incompatibilidad laboral tras su incorporación a Imagen Televisión. En esa televisora se incorporó a un noticiero y eso no le permitió continuar en el proyecto de Unicable, lo que la obligó a dar un paso al costado.

En redes sociales, Paola Rojas expresó lo doloroso que fue tener que dejar el programa, ya que había formado un vínculo muy fuerte con sus compañeras y con la audiencia.

Pese a su salida, mantiene una relación cercana con sus excompañeras y asegura seguir al pendiente del programa: “Las Netas siempre serán una parte muy importante para mí", reveló en sus redes sociales tras anunciar su salida.

La llegada de Sofía Niño de Rivera representa una nueva etapa para el programa, que sigue apostando por voces femeninas fuertes, con estilos y trayectorias distintas. La comediante ya demostró en sus primeras apariciones que tiene la chispa y el carisma necesarios para conquistar a la audiencia de ‘Netas divinas’.

