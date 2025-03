Paola Rojas rompe en llanto al recordar a Verónica Toussaint y asegura que se le manifiesta

La relación entre Paola Rojas y Verónica Toussaint fue más que una simple amistad, se convirtió en un lazo inquebrantable que se fortaleció en los momentos más difíciles. Durante una reciente entrevista en el programa Sale el sol, la periodista se conmovió profundamente al recordar a su querida amiga, quien falleció en mayo de 2024 a causa del cáncer.

En plena conversación, Paola vivió un momento que la dejó sin palabras: una mariposa comenzó a volar cerca de ella mientras hablaba de Verónica. ¿Cómo ocurrió? ¡Te contamos!

Verónica Toussaint / Facebook: Verónica Toussaint

¿Por qué Paola Rojas y Verónica Toussaint eran amigas?

Paola Rojas recordó con cariño cómo su amistad con Verónica Toussaint surgió en un momento complicado de su vida. En 2018, cuando la periodista enfrentaba la polémica por la infidelidad de su entonces esposo, Zague, Verónica le brindó un apoyo incondicional.

“Ella sabía convertir cualquier ocasión en especial. La verdad es que era como una experta en felicidad”, expresó Paola al borde de las lágrimas.

La presentadora destacó que Toussaint tenía una habilidad única para encontrar la alegría incluso en los momentos más difíciles. Esa luz y energía positiva quedaron grabadas en el corazón de quienes la conocieron y compartieron tiempo con ella.

Paola Rojas habla de Verónica Toussaint ¿se le manifestó?

En el que habría sido el cumpleaños número 49 de Verónica, el programa Sale el sol decidió rendirle un homenaje especial. Durante la entrevista, Paola Rojas contó una anécdota conmovedora: recientemente, recibió unas flores que estaban destinadas a Verónica de parte de una persona agradecida por la ayuda que la actriz le brindó sin saberlo.

“Me llegaron unas flores para Vero, alguien que le agradecía lo que le ayudó sin saberlo. Me las mandaron para que las pusiera en un pequeño altar que tuvimos este lunes en el programa”, relató la periodista.

El gesto emocionó profundamente a Paola, quien aseguró que el recuerdo de su amiga está más vivo que nunca, no solo en su memoria, sino también en los corazones de quienes fueron tocados por su generosidad y alegría.

Sin embargo, uno de los momentos más impactantes de la entrevista ocurrió cuando, mientras hablaba de Verónica, una mariposa comenzó a volar cerca de Paola. Conmovida, la periodista interpretó este suceso como una señal clara de la presencia de su amiga.

“Ay no puede ser. Me está volando aquí una mariposa. ¿Ves? Vero siempre hace estas travesuras. Vero siempre se hace presente y no hay manera en que la olvide”, dijo Paola entre lágrimas y una sonrisa nostálgica.

Finalmente, aseguró que le prometió que sería la voz por todo aquello que Verónica no pudo decir: “Yo que estoy viva y que hoy estoy sana le ofrezco mi voz y le reitero mi compromiso”. Actualmente y en su honor, Paola Rojas sigue con el pódcast que juntas crearon “Somos aliadas”.