Sofía Niño de Rivera habría sufrido fuerte desplante de las conductoras de ‘Netas divinas’ ¿No la quieren?

La industria del espectáculo explotó con el anuncio de que la comediante Sofía Niño de Rivera se integrará como la nueva conductora de ‘Netas divinas’, tras la salida de Paola Rojas del programa. La situación llamó mucho la atención, dado que, desde hace meses, hubo total expectativa sobre quién ocuparía el lugar de la periodista en este proyecto.

Sofía Niño de Rivera se mostró verdaderamente eufórica por esta noticia, quien compartirá foro junto a Galilea Montijo, Consuelo Duval, Natalia Téllez y Daniela Magún en ‘Netas divinas’, en la cual hablarán de todos los temas, sin censura.

¿Cómo fue la presentación de Sofía Niño de Rivera en el programa ‘Netas divinas’?

En medio de su presentación en ‘Netas divinas’ el pasado 28 de abril, Sofía Niño de Rivera se dijo muy nerviosa, pero también emocionada por participar en este gran proyecto al lado de reconocidas personalidades de la industria.

“Estoy muy emocionada, muy nerviosa, tengo mucha curiosidad. Voy a soltar todo lo que me sienta cómoda soltando y escuchar chismes me encanta”. Sofía Niño de Rivera

“Fui invitada de ‘Netas’ hace poco y ahí se dio muchísima química, después supongo que hablaron entre el equipo y dijeron: ‘Yo creo que Sofía haría buena química, que la cancelen a ella’”, dijo en tono de broma la comediante.

Aunque en el foro todos se mostraron más que contentos con la llegada de la standupera, señalaron que las conductoras del programa supuestamente se negaron a acompañar a Sofía Niño de Rivera en su encuentro con la prensa.

¿Sofía Niño de Rivera sufrió desplante de las conductoras de ‘Netas divinas’?

A través del reciente programa de ‘Dulce y picosito’, Joel O’Farril explicó que, supuestamente, Consuelo Duval, Galilea Montijo, Natalia Téllez y Daniela Magún, no habrían querido acompañar a Sofía Niño de Rivera a su presentación ante toda la prensa.

“El plan original de la presentación era que las conductoras se quedaran acompañando a la nueva conductora, cobijándola, pero cuando les piden quedarse, ponen cara, Consuelo y Galilea”, dijo Joel.

O’Farril dijo que fue testigo de este desplante, dado que se encontraba con la persona de la producción que le pidió a las presentadoras quedarse en la presentación de la comediante.

“Consuelo dice que no, en el momento en el que les estaban dando la instrucción, Sofía estaba siendo fotografiada por los compañeros. Acto seguido, terminan las fotos de Sofía y las cuatro conductoras salen y hay un detalle de los teléfonos, ellas los había debajo, me parece que debajo de los cojines, regresan por sus celulares y se van… Fue una instrucción, yo tenía a la persona que se los estaba indicando a mi lado”. Joel O’Farril

Lo anterior desataría rumores de que ‘la Netas’, no estarían de acuerdo con la llegada de Sofía al proyecto. No obstante, ninguna ha dado más detalles sobre estas suposiciones por lo que solo quedan como rumor.

¿El productor de ‘Netas divinas’ consultó a las conductoras la decisión de integrar a Sofía Niño de Rivera al programa?

En este encuentro con la prensa, Miguel Ángel Fox, productor de ‘Netas divinas’, admitió que la llegada de Sofía Niño de Rivera fue una sorpresa para todos, dado que no consultó a las conductoras principales sobre esta decisión.

“En este caso no funciona como en otros proyectos porque no es un casting y elijo a la conductora que más me guste, porque, en este caso, tiene que integrarse al grupo de otras mujeres que llevan juntas muchos años y que más allá de todo también son amigas”, dijo Miguel.

“Checamos en todas las áreas y pensamos que Sofía era un buen elemento porque lo importante es que se abran. En este proceso lo que hicimos es que dejamos a cinco finalistas que las estuvimos invitando durante todo un mes”. Miguel Ángel Fox

Al momento, Sofía Niño de Rivera no se ha pronunciado a este supuesto desplante. Tampoco las demás conductoras de ’Netas divinas’ han confirmado que esta situación sea real, por lo que esta información queda en calidad de rumor.

