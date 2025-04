Sofía Niño de Rivera denuncia que siguen extorsionando ¡con el número que le robaron!

Sofía Niño de Rivera, una de las comediantes más reconocidas de México, fue víctima de un fraude telefónico sumamente elaborado que terminó por vaciarle sus ahorros. Todo comenzó con una llamada aparentemente legítima de supuestos empleados de su banco. El nivel de detalle y precisión con el que hablaban los estafadores la hizo caer en la trampa.

“Estamos viendo que alguien está haciendo un cargo en una página de autopartes”, le dijeron en la llamada. Ante la negativa de Sofía, la conversación escaló a otro “ejecutivo” que le dio aún más confianza: le ofreció una supuesta investigación sin costo y le pidió desinstalar su app bancaria y no ingresar a su cuenta por un tiempo. La promesa era que “no ensuciaría el proceso de investigación”.

Durante días, los estafadores mantuvieron una comunicación constante con ella. Mientras tanto, utilizaron funciones de la app para transferir dinero desde su fondo de inversión hacia su cuenta principal, y de ahí a 11 cuentas de otros bancos. Sofía, sin saberlo, veía en el cajero la cantidad que esperaba ver, sin notar que el dinero se iba poco a poco.

“El trabajo que me cuesta contar esta historia, o sea, me duele. ¡Me duele!”, dijo en un video donde relató todo lo sucedido. Aceptó haber cometido un error clave: desactivar por indicación de ellos el reconocimiento facial de su cuenta, lo que facilitó el robo. Por si fuera poco, a siete meses de lo sucedido ¡los estafadores aparecieron con su número de celular para robar a más gente con él!

Sofía Niño de Rivera denuncia que los estafadores usan su antiguo celular para robar

Lo más alarmante del caso es que los estafadores no se detuvieron ahí. Sofía Niño de Rivera denunció que siguen utilizando su antiguo número de celular, el mismo que usaron para comunicarse con ella durante el fraude, para hacerse pasar por ella y seguir sacándole dinero a otras personas.

“Me informaron varias personas que los que me hicieron fraude, ya saben ‘El fraude’, todavía están usando mi celular pasado para seguir extorsionando gente. Muy bonito...” Sofía Niño de Rivera

¿Sofía Niño de Rivera sigue usando su número celular de siempre?

No. Sofía aclaró tajantemente que su número anterior ya no está activo y que quienes lo usen para pedir dinero o hacer negocios no son ella. “Mi celular ya no acaba con 5768. Si por alguna razón alguien dice que soy yo y acaba con esos cuatro números, no soy yo”, advirtió claramente.

Además, fue muy específica en su mensaje al decir que ella no hace negocios por WhatsApp. Todo trato serio lo maneja exclusivamente por el correo electrónico que aparece en su cuenta oficial de Instagram. También recomendó a sus seguidores verificar siempre con una videollamada o mensaje de voz antes de transferir dinero, incluso si creen estar hablando con ella.

“Yo denuncié el celular a la policía y denuncié el número de cuenta donde estaban pidiendo que depositaran el dinero al banco”, aseguró. Mientras se resuelve el proceso legal, pidió a sus seguidores extremar precauciones y no confiar en mensajes sospechosos.

Sofía Niño de Rivera: ¿Cómo funciona la nueva modalidad de fraude con su identidad?

La nueva estafa funciona de forma astuta. Usando el número antiguo de Sofía Niño de Rivera, los delincuentes contactan a personas conocidas o a quienes solicitan algún tipo de servicio, como boletos para un show. Fingen estar en contacto directo con la comediante, y una vez que la confianza está establecida, les piden un depósito con la excusa de que su cuenta habitual está bloqueada.

“Lo que están haciendo estos cuates es: ‘Oye, boletos para tal show, no he conseguido lugar, ¿tú crees que me puedas conseguir?’... Nada más que me puedes depositar mejor a otra cuenta porque mi cuenta todavía la están investigando por el fraude pasado” Sofía Niño de Rivera

La comediante aseguró que la única manera de hacer negocios con ella es por su correo electrónico. Y advirtió que en caso de que, en algún momento, cualquier persona les pide dinero, siempre pidan una prueba para verificar si son las personas conocidas las que solicitan este intercambio o si solo son estafadores.

“Nunca suelten dinero si no están 100% seguros de que es la persona. Siempre pidan prueba de vida, una llamada, una nota de voz, algo, porque se la saben todas.” Sofía Niño de Rivera

En redes sociales las muestras de apoyo no se hicieron esperar, incluso las recomendaciones, pues aseguran que una nota de voz ya es muy fácil de manipular con una Inteligencia Artificial como el hombre que perdió más de medio millón de pesos por novia falsa creada por Inteligencia Artificial