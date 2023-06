Sofía Niño de Rivera habla por primera vez de la polémica con Ricardo O’Farril: “Hizo mucho daño”

Sofía Niño de Rivera lamentó que la mayoría de los internautas disfrutaran las crisis de Ricardo O’Farrill.

Hace unos meses, Ricardo O’Farrill levantó polémica al hacer graves acusaciones en contra de varios ‘standuperos’, incluida la propia Sofía Niño de Rivera, a quien acusó de maltratar a sus empleados y hasta la tachó de infiel.

En aquel momento, la famosa comediante ignoró el escándalo y no dio declaraciones, así como la mayoría de sus colegas involucrados. Sin embargo, ahora da su opinión contundente acerca de lo sucedido.

Mediante una entrevista para el canal de YouTube de Roberto Martínez, la también actriz señaló que todo el escándalo afectó negativamente al medio del stand-up, ya que el público solo estaba enfocado en “ver sangre”.

“Fue algo muy difícil de ver. Me empezó a apagar el hecho de que se hizo un ambiente tan negativo alrededor del stand-up. La gente quería ver sangre. Sale Ricardo a decir todo lo que dijo, que fue muy fuerte, afectó a muchas personas, hizo mucho daño”, indicó.

Hace unos meses, Ricardo O’Farrill hizo fuertes acusaciones en contra de Sofía Niño de Rivera / Facebook: Ricardo O’Farrill

Te recomendamos: Ricardo O’Farrill recuerda maltrato en anexo mientras consume; fans siguen pidiendo ayuda para él

Frente a este panorama, reconoció que, lejos de molestarse, sintió mucha tristeza por su ahora ex amigo, pues comprendió que sus palabras solo fueron producto de una “crisis” que se “veía venir” desde hace algún tiempo.

“Hay muchas cosas que la gente no sabe de esa crisis, que pasaron antes, que no es público. Cuando empezó a pasar lo que pasó, lo que más me preocupó fue la reacción del mundo; empiezan a tomar partido”, sostuvo.

Sofía Niño de Rivera lamenta no haber ayudado a Ricardo O’Farrill

Pese a todo el “daño” causado por Ricardo O’Farrill, Sofía Niño de Rivera admitió que le dio impotencia no auxiliarlo en sus crisis y, principalmente, “gritarle al mundo” que no hiciera un “show” alrededor de un tema tan serio.

“La tristeza que me dio el no poder hacer nada, o sea, no poder ayudar, no poder gritarle al mundo: güey, ¡cómo están agarrando este tema tan irresponsablemente! O sea, ¡cómo están agarrando la crisis de una persona y lucrando con ella! Tomaron como verdad la palabra de alguien que estaba en crisis”, precisó.

Sofía Niño de Rivera expresó que le hubiera gustado ayudar a Ricardo O’Farrill en sus crisis / Facebook: Sofía Niño de Rivera

Sofía Niño de Rivera desea que Ricardo O’Farrill reciba la ayuda que necesita

Para concluir con el tema, Sofía Niño de Rivera mencionó que está en contacto con gente cercana a Ricardo O’Farrill, sin dar mayores detalles. De igual forma, destacó que le desea todo lo mejor en su recuperación, pero que no quiere hablar otra vez del tema, pues considera que solo le trae “cosas negativas” a su vida.

Sofía Niño de Rivera sostuvo que no se defendió en su momento para evitar la “negatividad” que se formó alrededor del tema / Facebook: Sofía Niño de Rivera

Te puede interesar: Ricardo O’Farrill estaría en clínica de Hidalgo; Fiscalía envía personal para verificar paradero