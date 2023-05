Ricardo O’Farrill recuerda maltrato en anexo mientras consume; fans siguen pidiendo ayuda para él

El cómico Ricardo O’Farrill se habría enojado con sus fans por no asistir a un evento que realizó de última hora.

Luego de salir del centro de rehabilitación por la crisis que tuvo hace algunas semanas, Ricardo O’Farrill cuenta el maltrato que vivió en dicho lugar y continúa promoviendo el consumo de estupefacientes, por lo que muchos internautas consideran que sigue necesitando ayuda.

A través de un en vivo para sus redes sociales, el famoso comediante y su nuevo equipo de trabajo comenzaron a hablar sobre lo que vivió cuando lo internaron, “contra su voluntad”, en dicho centro, donde habría vivido maltrato.

“En ese momento, es sacado por la fuerza de su casa, es violentado, cuando se supone que es un lugar donde se ayuda a personas contra el consumo de estupefacientes o personas con problemas psiquiátricos. Nos hace ver una falta de humanismo”, indicó una de las presentes.

Por su parte, O’Farrill seguía consumiendo en plena transmisión y acusó a sus propios familiares de querer anexarlo para vender sus camionetas y tener acceso a sus cuentas bancarias.

Ricardo O’Farrill asegura que su propia familia lo anexo para quedarse con sus cosas. / TikTok: @mariarojas479

Entre otras cosas, también contó cómo un adicto de dicho lugar lo tuvo que atender mientras se convulsionaba, pues los encargados solo lo tenían amarrado y no le prestaron la más mínima atención médica.

“En el transporte, pedí dos veces que paráramos y no paramos. Él decía ‘por piedad, aflojen a este cabr*n, déjenlo descansar’, no pararon, se venían burlando de mí. Cuando me golpearon (la nariz), me echaron alcohol en el ojo, a propósito. Me tuve que hacer dos pipis en los pants con los que yo entré a la clínica, porque te dejan amarrado”, sostuvo.

Ante esto, las presentes explicaron que ayudarían al cómico en todo el proceso legal y pronto visitarán a un funcionario público en León, Guanajuato, para tratar este tema con más profundidad.

Internautas piden ayuda para Ricardo O’Farrill

Por su parte, muchos internautas sostienen que Ricardo O’Farrill requiere un mayor apoyo para poder dejar sus adicciones, pues el actor sigue promoviendo el consumo de estupefacientes.

“Se debería dejar ayudar”, “Creyó que eran vacaciones”, “Solo volvió menos agresivo”, “Ni siquiera lo intentó”, “Espero se dé cuenta de que está enfermo y quiera recuperarse”, “Todos los adictos van a decir lo mismo”, “Sigue mal”, se podía leer en algunos comentarios.

Muchos internautas siguen temiendo por la integridad física de Ricardo O’Farrill / Instagram: @richieofarrill

Ricardo O’Farrill explota en contra de sus fans

En tanto, Ricardo O’Farrill enfureció en contra de sus fanáticos por no haber ido a su evento, a pesar de que no avisó con anticipación.

“Sabía que llegaría poca gente a mi declaración porque es un show que prefieren ver por Internet y criticar en casa. Pero pues, disfruten el Live. Acá haremos unas fotos con lxs nuevxs miembros del equipo. WISE FELLAS. Mírennos volar. Llegamos tarde por cuestiones laborales”, tuiteó.

Ricardo O’Farrill se molestó con sus fans por no ir a su evento, el cual anunció sin previa anticipación. / Twitter: @richieofarrill_

