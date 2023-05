Mau Nieto confirma ser parte de Me Caigo de Risa y el público estalla: “cuántos programas estará, para no verlo”

Hace unos días , Ricardo O’Farrill regresó a su Instagram y agradeció el apoyo que le han dado.

Durante la madrugada del lunes 24 de abril, el standupero Ricardo O Farrill causó revuelo en las redes sociales debido a que realizó una transmisión en vivo en la que por casi tres horas tocó aspectos controvertidos de diversas figuras del mundo de la “comedia de pie” mexicana.

El Live fue transmitido luego de que fuera expulsado de la boda de otro comediante y ahora su “examigo”, Mauricio Nieto, con la doctora Carla Fernández, realizada de manera íntima en Valle de Bravo, Estado de México.

La polémica escalo a niveles incontrolables del Internet, pues los ultimo reportes de personas cercanas, en especial su familia, confirmaban el conductor de Ñam Ñam Extravaganza había sido aislado. Sin embargo en días pasados se le ha visto de nuevo y activo en redes sociales, así como Mau Nieto, quien a diferencia del primero, no fue bien recibido.

Y es que con la novena temporada de Me Caigo de Risa se han ido descubrieron los participantes de la gran familia disfuncional, siendo Mau Nieto uno de ellos, pero los cibernautas le hicieron saber que no lo quieren ver.

La razón viene del pleito con Ricardo O’Farril, luego de que este evidenciara que supuestamente puso sustancias prohibidas en la bebida de una chica junto a Daniel Sosa y que Nieto, al ver las acusaciones supuestamente lo amenazara, hizo que en redes a Mau ya no lo volvieran a ver igual.

Mau Nieto sigue siendo un hermano disfuncional y en redes estallan. / Instagram: @mecaigoderisaof

Bajo este contexto, a través de Instagram una vez que salio en anuncio oficial de su participación en Me Caigo de Risa, la sección de comentarios se lleno de hate para el comediante:

“La neta que triste que lo hayan invitado a ser hermano disfuncional. Sus fans no aceptamos abusadores en el programa”, “La neta no lo queremos en el programa!”, “No les valla a echar algo en sus bebidas ehhhh CUIDADO”, “Pues ni modo, dejamos de verlos, que lástima que metan abusadores a su proyecto”, “Sorry Mau, pero no tienes carisma , hay personas a quien les caigas bien, pero no tienes angel, y no fue la mejor elección, lastima que ya está grabada esta temporada, solo espero que la próxima no Estés. Gracias.”, fueron algunos de los comentarios que se podia leer.

Sin embargo, Mau Nieto no se quedó de brazos cruzados y contestó, aunque con gran sarcasmo.